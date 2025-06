ECCO CHE ARRIVA MORATA: ultimo grande contratto della sua carriera | RITORNO IN GRANDE STILE IN SERIE A

Alvaro Morata potrebbe ritornare in Serie A e potrebbe farlo in grande stile: ultimo grande contratto della carriera

Tantissimi club di Serie A stanno lavorando, da parecchi mesi, per trovare una soluzione per quanto riguarda la programmazione delle future rose. I vari dirigenti, infatti, stanno cercando i profili più adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, deve rimediare agli errori commessi da Marotta e Ausilio e dare avvio ad una grande fase di ricambio generazionale.

La proprietà di Oaktree, infatti, ha intenzione di ringiovanire la rosa. Il Napoli, dal canto suo, vuole creare il solco con le avversarie e dare avvio ad un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte sulla panchina, gli azzurri vogliono fare un mercato davvero faraonico.

Il Milan, invece, vuole riscattare la stagione appena conclusa e per farlo si è affidata alla gestione del duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, vuole tornare a competere per lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, un protagonista del prossimo mercato potrebbe essere Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe ritornare in Serie A e per l’ultimo grande contratto della sua carriera.

Serie A, Morata potrebbe ritornare: un club lo vuole fortemente

Alvaro Morata potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Dopo sei mesi deludenti con la maglia del Milan, l’attaccante spagnolo sogno di poter ritornare nel nostro campionato e una squadra lo tenta particolarmente. Si tratta del Como di Fabregas.

La società lombarda ha un progetto ambizioso e sta puntando sul centravanti del Galatasaray per provare ad arrivare in un posto in Europa che sarebbe storico. La proprietà del Como ha intenzione di fare sul serio e nel giro di pochi anni.

Como, un progetto ambizioso in vista

Il Como ha dato avvio ad un progetto davvero molto ambizioso. Dopo l’approdo in Serie A ed una salvezza raggiunta in maniera tranquilla, la squadra lombarda adesso punta ad alzare l’asticella per provare ad arrivare in zona Europa.

Degli obiettivi che fanno capire chiaramente che, nel giro di pochi anni, il Como potrà far parte delle grandi del nostro campionato. Vedremo cosa accadrà in questo mercato estivo.