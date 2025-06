ROVELLA ALL’INTER, l’affare si sblocca | Ciao Lazio, è stato bellissimo ma sono pronto a tornare a casa

Nicolò Rovella è uno degli obiettivi per il centrocampo nerazzurro in vista della prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato a programmare il futuro in vista della prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i dirigenti nerazzurri dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, è il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che si trovano nell’occhio del ciclone anche per la scelta di un allenatore con pochissima esperienza come Christian Chivu.

Intanto, uno degli obiettivi di mercato per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro sarà Nicolò Rovella. La trattativa per il centrocampista potrebbe sbloccarsi a breve.

Inter, Rovella obiettivo: si sblocca l’affare?

Nicolò Rovella è il grande obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Il centrocampista della Lazio, infatti, ha fatto molto bene ed è cresciuto molto. Ragion per cui i nerazzurri vorrebbero provare a strapparlo a Lotito. Ma la novità la da il quotidiano Il Messaggero.

Infatti, pare che l’Inter, attraverso gli agenti del giocatore, abbiano informato i biancocelesti della volontà di investire 40 milioni di euro sul ragazzo dopo la cessione di Calhanoglu al Galatasaray. La risposta della Lazio, però, visti i rapporti non idilliaci, è quella del pagamento della clausola del valore di 50 milioni di euro. Insomma, l’affare potrebbe sbloccarsi, ma bisognerà avere pazienza.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter avrà davvero molto da fare per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, bisognerà fare quanto i dirigenti non hanno fatto nella passata stagione per dare una squadra competitiva a Chivu.

Sicuramente serviranno due difensore giovani, forti e pronti ad essere titolari. Poi, in mezzo, un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità che possa dare fantasia. Infine, in attacco, almeno due elementi capaci di apportare il loro contributo in zona gol e che abbiano caratteristiche differenti.