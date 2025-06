SORPRESA FRATTESI: decisione a sorpresa dell’Inter | CAMBIA COMPLETAMENTE LA SUA CARRIERA

Arriva la decisione a sorpresa dell’Inter su Frattesi: una scelta del club che potrebbe cambiare le carte in tavola

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione per costruire una squadra competitiva. La società nerazzurra dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, la scorsa estate, non hanno rinforzato a dovere la rosa non permettendo di fare il salto di qualità.

Per fare ciò, i dirigenti dovranno sottostare ai dettami dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta e Ausilio avranno un compito non semplice, anche perchè si trovano nell’occhio del ciclone dal momento che ha fatto molto discutere la scelta di un allenatore poco esperto come Christian Chivu.

Intanto, uno dei protagonisti del mercato nerazzurro sarà sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista, però, ha ricevuto una comunicazione inattesa da parte del club che cambia le carte in tavola.

Inter, Frattesi a sorpresa: cambia lo scenario su di lui

Davide Frattesi potrebbe rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione. Il centrocampista classe 1999 era dato in partenza, soprattutto in caso di permanenza di Simone Inzaghi. Il giocatore non ha digerito il poco minutaggio in campo e non ha digerito nemmeno il non essere stato impiegato in finale di Champions League.

Ma con l’arrivo di Chivu le cose potrebbero cambiare. L’allenatore ha comunicato che il ragazzo rientra nei suoi piani e che sicuramente avrà molto più spazio rispetto a quello avuto con l’allenatore piacentino. Una notizia che potrebbe cambiare il futuro dell’ex Sassuolo.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Il club nerazzurro, sicuramente, dovrà fare davvero tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. I danni causati dai mancati acquisti della passata stagione, si stanno ripercuotendo in questa e quindi bisogna porre rimedio.

Sicuramente serviranno due difensori. In mezzo, un giocatore muscolare oltre ad una mezz’ala di qualità che possa portare fantasia. Infine, in avanti, almeno due elementi con caratteristiche differenti e che possano dare un grande contributo in zona gol.