Addio Inter, dopo il Mondiale per Club vado via | Esposito cambia maglia, ma resta in Serie A

Sebastiano Esposito potrebbe dire addio ai nerazzurri dopo la conclusione del Mondiale per Club

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il futuro per costruire la squadra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra dovrà necessariamente porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la scorsa estate che non hanno rinforzato la rosa non permettendo di far fare il definitivo salto di qualità.

Ma per farlo, i dirigenti nerazzurri, dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, attualmente, è il primo di tutta la Serie A.

Marotta e Ausilio non avranno un compito semplice, soprattutto perchè i due dirigenti sono già nell’occhio del ciclone per aver scelto come allenatore un tecnico inesperto come Christian Chivu.

Intanto, una delle uscite del club nerazzurro potrebbe essere il giovane Sebastiano Esposito. L’attaccante potrebbe lasciare l’Inter già dopo il Mondiale per Club.

Inter, addio Esposito? Un club di Serie A lo vuole

Sebastiano Esposito potrebbe dire addio all’Inter subito dopo la conclusione del Mondiale per Club. Sul talento classe 2002, infatti, un club di Serie A potrebbe fare sul serio. Si tratta della Fiorentina che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche per fare da sottopunta.

I nerazzurri, per separarsi dal calciatore, chiedono una cifra di 12 milioni di euro. Il club Viola valuta attentamente tutto quanto per capire in che modo possa accontentare le richieste della società di viale della Liberazione. Ma i discorsi sono già partiti.

Non solo la Fiorentina, altro club di A su Esposito

Su Sebastiano Esposito, intanto, non c’è solamente l’interesse della Fiorentina. Infatti, anche il Como è molto interessato al giocatore visto che vuole un attaccante che sappia dialogare bene con la squadre ed essere presente in zona gol.

I lombardi devono prima capire se riusciranno ad arrivare a Morata. Mentre i Viola hanno come prima opzione quella di riscattare Gudmunsson, ma a cifre minori rispetto a quelle accordate la passata stagione con il Genoa.