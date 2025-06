Basta, mi ritiro: addio al calcio giocato | SORPRESA INTER: c’è anche L’ANNUNCIO UFFICIALE

Il giocatore nerazzurro potrebbe ritirarsi: lo ha annunciato da poco sorprendendo tutti quanti

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato per il futuro per costruire la nuova squadra. La società, infatti, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, la scorsa estate, non sono riusciti a rinforzare a dovere l’organico non permettendo di fare il salto di qualità adeguato.

Per farlo, però, la dirigenza nerazzurra dovrà necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo visto che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Per Marotta e Ausilio non sarà affatto un compito semplice, ma i due dirigenti non possono sbagliare visto che sono già sotto l’occhio del ciclone per avere chiamato un allenatore inesperto come Chivu ad allenare l’Inter.

Intanto, per i nerazzurri, arriva un annuncio a sorpresa. Il giocatore potrebbe dire addio al calcio giocato. Una decisione che potrebbe essere presa proprio quest’estate.

Inter, il giocatore annuncia il suo ritiro dal calcio giocato

L’Inter potrebbe dire addio ad un suo leader della rosa. Infatti, Mkhitaryan, ha annunciato che a breve potrebbe esserci il suo definitivo addio al calcio giocato. L’armeno, a Repubblica, ha ammesso che c’è anche questa possibilità nella sua testa.

Ecco le sue parole: “Ho un contratto con l’Inter, se non mi cacciano resto. Non voglio ritirarmi col rimpianto di averlo fatto troppo presto. Dopo l’Inter smetto, non voglio abbassare il livello. Non tornerò a giocare in Armenia. E mete come l’Arabia non mi interessano. Con tutto il rispetto, non gioco per i soldi”.

Mkhitaryan, la situazione contrattuale con l’Inter

Il centrocampista armeno ha un contratto in scadenza con la società nerazzurra fino al 30 giugno del 2026, quindi per un’altra stagione. Ma, al suo interno, c’è la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto da parte della società previo pagamento di un indennizzo.

I nerazzurri, visto il rendimento calante del giocatore, dopo il Mondiale per Club, faranno le loro valutazioni anche se, ad oggi, l’impressione sembra quella di tenere l’armeno fino al termine naturale del suo contratto.