RESTA ALL’INTER: Chivu ha già chiamato Marotta | BLOCCATA LA SUA CESSIONE

Il club nerazzurro ha bloccato la cessione del suo giocatore dopo il parere dato da Christian Chivu

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione. I due dirigenti, infatti, non hanno rinforzato la squadra a dovere per poter fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però. i dirigenti dovranno sottostare ai dettami ordinati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che sono nell’occhio del ciclone in maniera ulteriore per aver scelto un allenatore con pochissima esperienza in panchina come Christian Chivu.

Intanto, lo stesso tecnico rumeno ha già detto la sua per quanto riguarda alcuni giocatori nerazzurri che sarebbero potuti essere sul mercato. E per uno di loro la cessione non è più così scontata.

Inter, Chivu blocca una cessione: può rimanere ad Appiano Gentile

Christian Chivu ha deciso, almeno per il momento, di bloccare una cessione di un giocatore nerazzurro. Infatti, l’attuale tecnico interista ha deciso di testare il giovane attaccante classe 2005, Francesco Pio Esposito. Il giocatore, infatti, vuole provare a mettersi in mostra al Mondiale per Club.

Chivu lo conosce bene dopo averlo cresciuto nella Primavera nerazzurra e ora il duo potrebbe lavorare ancora insieme in prima squadra. Questa la nuova via scelta in viale della Liberazione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, ha tantissimo da fare per quanto riguarda il mercato estivo. La dirigenza, infatti, ha molto da farsi perdonare e deve iniziare un radicale repulisti di tutti quegli elementi che hanno fatto il loro tempo.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità. Infine, in attacco, due giocatori con caratteristiche differenti, ma che possano essere presenti in zona gol rispetto a quanto visto fino ad ora con i rincalzi.