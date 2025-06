Non voglio lasciare la Juve, resto qui a Torino | Per favore non mandatemi via: PAROLE PESANTISSIME

Il giocatore bianconero non vuole lasciare la Juventus in estate e farà di tutto per rimanere a Torino

La stagione della Juventus non è andata per come ci si attendeva alla vigilia. La squadra bianconera, infatti, dopo il ciclo firmato Massimiliano Allegri, è stata affidata alla guida tecnica di Thiago Motta. Il tecnico, però, non è riuscito a dare nè la sua impronta e nè continuità di risultati.

Oltre a questo, il rapporto con l’ambiente bianconero, con la stampa e con tanti giocatori della rosa non è stato ottimale. Per questo la società ha optato per l’esonero. Al suo posto è arrivato Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra a qualificarsi alla prossima Champions League per la prossima stagione.

Intanto, la società, sta iniziando a programmare il mercato con le prime strategie e i primi profili sondati, in attesa di capire chi potrà essere il nuovo direttore sportivo.

Intanto, un giocatore bianconero è stato molto diretto per quanto riguarda quella che è la sua intenzione e lo ha comunicato a tutti: vuole rimanere a Torino anche nella prossima stagione.

Juventus, il giocatore è netto: vuole rimanere in bianconero

La Juventus, come detto, ha già iniziato a programmare le prime strategie per il prossimo mercato. Ma ci sono alcuni giocatori su cui si dovrà capire cosa fare per la permanenza. Uno di questi è sicuramente l’attaccante francese, Randall Kolo Muani.

Il giocatore ha fatto capire a chiare lettere di voler rimanere in maglia bianconera anche nella prossima stagione dopo sei mesi molto positivi sotto ogni aspetto. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport: “Del Chelsea no so nulla, sto cercando solo di concentrarmi sul Mondiale. A torneo finito vedremo. Se dipendesse solo da me, resterei a Torino. Alla Juve sono davvero molto felice, mi trovo bene”.

Juventus, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

La Juventus, intanto, non vuole fermarsi solo a rinforzarsi in attacco, ma ha intenzione di fare qualcosa anche negli altri reparti. In difesa piacciono i due giovani italiani Comuzzo e Leoni.

A centrocampo il profilo preferito rimane sempre quello di Davide Frattesi, mentre per il reparto avanzato, se non dovesse restare Kolo Muani, rimangono vive le piste che portano a Gyokeres, Goncalo Ramos e David.