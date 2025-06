“Per me c’è solo l’Inter”: non voglio altri club | L’ANNUNCIO FA IMPAZZIRE I TIFOSI

Il giocatore ha rivelato la sua preferenza per l’Inter e le sue parole fanno impazzire i tifosi nerazzurri

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il proprio futuro sul mercato per costruire la squadra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra dovrà necessariamente rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio l’anno scorso che non hanno permesso di far fare alla squadra il salto di qualità per vincere ancora.

Per farlo, la nuova proprietà di Oaktree, ha deciso di dare alcuni paletti ai propri dirigenti. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi dal momento che oggi è il più elevato dell’intera Serie A.

Una missione non facile per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di un allenatore con quasi nessuna esperienza in panchina come Christian Chivu.

Intanto, per i nerazzurri, arrivano parole molto importanti da parte di un giocatore. Parole che hanno galvanizzato parecchio i tifosi interisti di tutto il mondo.

Inter, il giocatore gonfia il petto: “Per me c’è solo l’Inter”

Uno dei nuovi arrivi in casa nerazzurra è stato il centrocampista croato, Petar Sucic. Il ragazzo è stato acquistato già nel mese di gennaio dalla Dinamo Zagabria per circa 14 milioni di euro più altri 2 di bonus. E proprio in questi giorni sta vivendo i primi attimi da interista.

Del suo arrivo in nerazzurro ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Mi volevano altre squadre, ma non dirò quali. Poi il mio agente mi ha telefonato e mi ha detto: ‘Ti vuole anche l’Inter’. A quel punto è finito tutto perchè gli ho detto: ‘Voglio andare solo lì'”.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, intanto, dovranno fare tantissimo sul mercato per rimediare agli errori della propria dirigenza. E dovranno anche dare un forte avvio alla fase di ricambio generazionale.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità. Infine, per quanto riguarda l’attacco, almeno due elementi capaci di essere presenti in zona gol e che possano avere caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti.