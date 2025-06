Ti mandiamo in prestito, hai bisogno di crescere | Chivu lo manda via dall’Inter, decisione presa

L’Inter potrebbe mandare a giocare uno dei suoi giocatori per farlo crescere e farlo ritornare ancora più forte

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo futuro per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno consentito alla squadra di poter fare il salto di qualità per vincere qualcosa.

Per farlo, però, la dirigenza interista dovrà necessariamente sottostare ai dettami dati da Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile, per Marotta e Ausilio che, tra le altre cose, sono nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per le prossime due stagioni.

E a proposito del tecnico rumeno, è arrivata la notizia. L’ex difensore nerazzurro ha deciso di mandare il giocatore a giocare in prestito per acquistare esperienza e maturare.

Inter, il giocatore può partire in prestito

L’Inter si sta preparando alla seconda parte del suo mercato. Dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, e il riscatto di Zalewski, i nerazzurri si concentreranno su altre entrate, ma anche sulle cessioni. Una di queste potrebbe arrivare in prestito.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante Valentin Carboni potrebbe andare a giocare in prestito nella prossima stagione per maturare. Il giocatore, l’anno scorso al Marsiglia, a causa della rottura del crociato, ha dovuto saltare praticamente l’intera stagione e ora vuole riprendere da dove era partito.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri hanno tantissimo da fare sul mercato estivo per rimediare agli errori commessi dalla propria dirigenza. Il club di viale della Liberazione, infatti, dovrà cambiare tantissimo.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti, ma anche un giocatore muscolare in mezzo ed una mezz’ala di qualità. In attacco, invece, serviranno almeno due innesti che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti in rosa e che garantiscano una buona dose di gol.