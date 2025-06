BEFFA PER CHIVU | Ha scelto il Milan: la Milano rossonera è meglio

L’Inter rischia seriamente la beffa per un giocatore che preferisce andare al Milan per la prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il proprio futuro per quanto riguarda il mercato. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione. La dirigenza non ha rinforzato la squadra non permettendo di fare il salto di qualità.

Per farlo, i due direttori, dovranno sottostare ai dettami dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per la scelta di un allenatore poco esperto come Christian Chivu sulla panchina nerazzurra.

Intanto, i nerazzurri, rischiano seriamente la beffa per quanto riguarda il mercato. Infatti, il giocatore avrebbe scelto il Milan tra le due opzioni che gli si sono presentate.

Inter, il giocatore ha scelto il Milan: che beffa!

L’Inter rischia una grossa beffa di mercato. Infatti, i nerazzurri, stanno cercando giocatori che abbiano determinate caratteristiche, ovvero che riescano a saltare l’uomo per creare superiorità numerica in campo. E uno tra i profili valutati è quello di Federico Chiesa che vuole lasciare il Liverpool.

Ma l’esterno, tra le opzioni che gli si sono presentate, ha deciso di scegliere il Milan come squadra in cui giocare. Dunque, Marotta e Ausilio, rischiano di rimanere a bocca asciutta e di dover considerare altri giocatori per la squadra della prossima stagione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, la società nerazzurra, come anticipato, dovrà fare tantissimo per rimediare agli errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione. Sicuramente serviranno un paio di difensore giovani, forti e pronti ad essere titolari.

Poi, a centrocampo, un giocatore con caratteristiche più fisiche ed una mezz’ala di qualità. In avanti, serviranno almeno due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti e che riescano a dare un ottimo contributo in zona gol.