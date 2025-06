ECCO CHE ARRIVA DAVID: colpo GRATIS in Serie A | E’ TUTTO FATTO

Un club di Serie A potrebbe portare nel nostro campionato Jonathan David a parametro zero in estate

Tantissime società di Serie A hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato per costruire la squadra per la prossima stagione. I vari dirigenti stanno valutando i profili migliori dal punto di vista tecnico-tattico per le proprie squadre. L’Inter, ad esempio, è intenzionata a rimediare agli errori di Marotta e Ausilio, dando avvio ad un ricambio generazionale.

L’intenzione di Oaktree è quella di ringiovanire la rosa nerazzurra. Il Napoli, dal canto suo, vuole creare il solco con le avversarie. Dopo la vittoria dello scudetto e dopo aver confermato Antonio Conte in panchina, il club partenopeo è intenzionato a fare un grandissimo mercato per aprire un ciclo di vittorie.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione ed ha affidato la guida tecnica della squadra al duo Tare-Allegri, mentre la Juventus ha intenzione di migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Jonathan David. L’attaccante canadese si libererà a parametro zero dal Lille e potrebbe arrivare in Serie A.

Serie A, affare David a zero? Un club ci prova

Jonathan David potrebbe approdare in Serie A in estate. Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante canadese è seguito molto da vicino dalla Juventus. La società bianconera, infatti, è pronta a sferrare l’attacco al giocatore per portarlo a Torino.

Ci sarebbe stato un contatto diretto tra lui e Comolli per capire la fattibilità dell’affare. Una trattativa che potrebbe concludersi anche in tempi relativamente brevi, dal momento che il giocatore sta vedendo sfumare tantissime delle sue opzioni sul tavolo.

Juventus, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

La Juventus, intanto, programma altri interventi per quanto riguarda il mercato. La società bianconera vuole rinforzare tutti i reparti. In difesa piacciono molto i giovani italiani Comuzzo e Leoni.

In mezzo, invece, occhio alla traccia che porta a Frattesi, mentre in attacco, la Vecchia Signora proverà a rinnovare il prestito di Kolo Muani che vuole rimanere a Torino e sta facendo molto bene. Le prossime settimane saranno molto importanti.