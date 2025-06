SORPRESA HAMILTON: tutto stravolto in casa Ferrari | C’E’ L’ANNUNCIO UFFICIALE

Arriva la sorpresa in casa Ferrari che riguarda Lewis Hamilton: arriva l’annuncio definitivo

La nuova stagione di Formula 1 ha previsto tantissimi cambiamenti per quanto riguarda i passaggi di piloti da una scuderia ad un’altra. Il principale di questi e quello che ha fatto maggiormente discutere è stato quello di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. L’arrivo dell’inglese ha scatenato l’entusiasmo dei piloti della Rossa.

In tanti si sono chiesti come si sarebbe coniugata la rivalità con un altro pilota che punta alla vittoria come Charles Leclerc. Ma, ad oggi, il problema non si è posto visto che la Ferrari, per quanto riguarda la competitività su pista, sta a guardare le McLaren e la RedBull farla completamente da padrone.

Questo ha portato parecchio malcontento tra i piloti che non mancano occasione di accusare, privatamente e pubblicamente, la scuderia per il lavoro fatto. Soprattutto Hamilton, non le ha mandate a dire.

E, a proposito dell’inglese, sono arrivate parole molto importanti sul suo conto che sicuramente faranno discutere e che sicuramente faranno pensare per il prosieguo della stagione.

Ferrari, arriva l’annuncio su Hamilton: che parole!

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato di tantissimi aspetti che riguardano la stagione, il giovane italiano Antonelli, ma anche il suo ex pilota Lewis Hamilton. E proprio sull’inglese ci ha tenuto a fare un annuncio che lo riguarda.

Ecco le sue parole: “Non basta cambiare squadre per disimparare a guidare. Abbiamo tutti bisogno di un periodo di adattamento. Lewis guida una macchina diversa e lavora con un nuovo team di ingegneri. Di solito all’inizio della stagione Lewis deve trovare il suo ritmo, ma nella seconda parte ha sempre fatto molto bene. Quindi non lo escluderei dai protagonisti”.

Ferrari, tantissimo lavoro da fare per tornare competitivi

Se dal punto di vista dei piloti, la Ferrari ha sicuramente due tra i più forti, da quello della vettura c’è veramente tantissimo lavoro da fare. Il cavallino rampante, infatti, non è riuscito a creare una vettura competitiva e anche dal punto di vista strategico ci sono state varie pecche.

I due piloti non sono contenti e addirittura già si parla di ipotetici addii al termine della stagione se non ci saranno dei miglioramenti tangibili.