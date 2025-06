BATOSTA SENZA PRECEDENTI PER LA FERRARI: smacco totale per Hamilton e Leclerc | Che shock per i tifosi

Arrivano parole importanti per quanto riguarda le due Ferrari: smacco totale per Hamilton e Leclerc

In questa stagione di Formula 1, sono state tantissime le novità che hanno riguardato i piloti che hanno cambiato scuderia ad inizio anno. Il trasferimento che, sicuramente, ha fatto più discutere tra tutti è stato quello che ha portato il pilota inglese, Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Un passaggio che ha portato molto entusiasmo tra i tifosi.

In tanti, tra le altre cose, si sono chiesti anche come sarebbe stata la convivenza con un pilota che punta a vincere come Charles Leclerc. Diciamo che, in questo momento, il problema non si è posto. Infatti, le due Ferrari non stanno andando benissimo ed il malumore tra i piloti è palpabile viste le parole usate dopo ogni gara.

La volontà è quella di avere dei miglioramenti tangibili in questa stagione per capire se la vettura possa essere competitiva per la fine di quest’anno e per la prossima stagione.

Intanto, a proposito delle Ferrari, arrivano parole molto due e che sicuramente non faranno piacere ai due piloti della Rossa. Una batosta senza precedenti per la scuderia italiana.

Ferrari, arrivano le parole molto due: che batosta!

Arrivano parole importanti per quanto riguarda la Ferrari e che sicuramente faranno male in primis ai piloti, ma soprattutto ai tifosi della scuderia italiana. Infatti, l’ex pilota Nico Rosberg ha parlato della situazione che sta vivendo il cavallino rampante e ha detto la sua sul livello della vettura.

Ecco le sue parole: “Il livello di eccellenza della Ferrari non è come quello dei team inglesi, soprattutto la Mercedes, dal marketing ad altre aree. La cultura ed il fatto di essere in Italia rendono le cose più difficili”.

Ferrari, tantissimo da migliorare per competere

Le parole di Nico Rosberg fanno molto male all’ambiente ferrarista perchè dimostrano la considerazione che ha all’esterno un’eccellenza come la scuderia italiana che in queste ultime stagioni non è riuscita a dare il massimo e non è riuscita a competere come ai tempi d’oro.

Anche i piloti sono frustrati da questa situazione e, addirittura, entrambi stanno pensando di dire addio al termine della stagione. Una situazione sicuramente non bellissima.