“Sinner perderà”: DELUSIONE WIMBLEDON | ARRIVA L’ANNUNCIO che scuote il mondo del tennis

Parole importanti che riguardano il tennista italiano Jannik Sinner e la sua partecipazione a Wimbledon

Il tennista del momento è sicuramente Jannik Sinner. Il campione italiano grazie ai suoi miglioramenti che, di conseguenza, hanno portato a tantissime vittorie, è riuscito a diventare il numero 1 nella classifica Atp. Un traguardo sicuramente difficilmente immaginabile per quanto riguarda il tennis italiano fino a qualche anno fa.

Ma negli ultimi mesi, la vicenda che ha coinvolto l’altoatesino è stato il caso Clostebol, una sostanza dopante assunta dal numero uno al mondo a causa di una negligenza da parte di un vecchio membro del suo staff. Alla fine la questione si è risolta con una patteggiamento, con la WADA, ad una squalifica di tre mesi.

Dopo l’inattività forzata, Sinner è ritornato in pista agli Internazionali di Roma e al Roland Garros dove si è dovuto fermare solamente in finale contro l’amico-rivale Alcaraz.

Intanto, arrivano parole importanti per quanto riguarda la sua partecipazione a Wimbledon. Parole che sicuramente lo toccheranno molto da vicino dopo le due sconfitte in finale.

Tennis, arrivano le parole su Sinner e Wimbledon

Jannik Sinner punta alla vittoria a Wimbledon. Dopo due cocenti sconfitte consecutive in finale, sulla terra rossa, il fuoriclasse vuole interrompere questa striscia e tornare ad alzare un trofeo. E, a tal proposito, sono arrivate parole molto importanti da parte di Draper sul conto dell’italiano.

Ecco quanto detto dal tennista: “L’erba è una superficie molto diversa e non mi sorprende che Jannik sia molto preoccupato dopo il tipo di sconfitta arrivata al Roland Garros. Perchè è un torneo su erba ed è difficile cominciare a giocare subito al top. Sono sicuro che quando arriverà Wimbledon migliorerà sensibilmente le sue prestazioni”.

Sinner, alla ricerca della forma migliore

Sinner, dunque, dopo i tre mesi di quasi completa inattività, deve trovare la condizione fisica migliore per poter competere alla pari con tutti. E’ fondamentale, per lui, fare questo step in modo da riuscire ad esprimersi al meglio.

Wimbledon è vicino e l’intenzione è, come sempre, quella di vincere. Dopo due sconfitte, la motivazione sarà alle stelle.