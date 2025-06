40 milioni nelle casse della Roma, Gasperini perde un TITOLARE | CESSIONE INEVITABILE

La Roma potrebbe perdere un giocatore titolare per la cifra di 40 milioni di euro causa FFP

L’ultima stagione della Roma è stata sicuramente dal doppio volto. Il club giallorosso, ad inizio anno, aveva affidato il suo progetto tecnico-tattico all’ex capitano Daniele De Rossi. Ma le cose non sono andate per il meglio. La mancanza di continuità di risultati e le frizioni con la dirigenza ha portato al suo esonero.

Al suo posto è stato chiamato Ivan Juric. Ma con il tecnico croato le cose sono andate addirittura peggio. Infatti, la squadra giallorossa si era ritrovata a due punti dalla zona retrocessione e, per questo, anche per lui, è arrivato l’esonero. Alla fine, è stato richiamato Claudio Ranieri che ha rimesso le cose al loro posto e la squadra si è giocata l’accesso in Champions League fino all’ultima giornata.

Per il nuovo campionato, i giallorossi hanno deciso di puntare su Gasperini come allenatore e per lui potrebbe arrivare subito una doccia gelata che riguarda il calciomercato.

Infatti, la Roma potrebbe perdere uno dei suoi titolari per la cifra di 40 milioni di euro per poter rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario.

Roma, un titolare può partire: 40 milioni la valutazione

La Roma potrebbe perdere un giocatore importante sul mercato entro il 30 giugno. Si tratta del difensore francese, Ndicka che ha molto mercato e che interessa soprattutto ad una big europea.

Infatti, secondo quanto riportato da TMW, il giocatore interessa tantissimo al Real Madrid che starebbe riflettendo se presentare un’offerta o meno. La società capitolina valuta il giocatore all’incirca 40 milioni di euro.

Roma, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

La Roma, intanto, ha già iniziato a lavorare per quanto riguarda il mercato estivo. Il club giallorosso, infatti, ha intenzione di rinforzare la rosa nonostante i paletti imposti.

In difesa piacciono tantissimo Lucumì e Solet. In mezzo, il sogno proibito, è sempre quello che porta a Davide Frattesi, mentre in avanti gli occhi sono puntati su Raspadori e Lucca, anche se quest’ultimo piace molto anche al Napoli. Insomma, ci sarà tanto da fare per adattare i giocatori al calcio nuovo di Gasperini per la prossima stagione.