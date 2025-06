SUPER COLPO GUNDOGAN, ecco che arriva nel nostro club | L’ANNUNCIO UFFICIALE

Il centrocampista tedesco, Gundogan, potrebbe lasciare il Manchester City per l’ultima esperienza della sua carriera

Il Manchester City ha dato avvio ad una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mercato. Il club inglese, infatti, dopo aver cambiato tantissimo già sul mercato di gennaio, ha deciso di fare lo stesso anche in quello estivo spendendo tanto ed acquistando tantissimi giocatori di qualità elevata.

Ovviamente, l’arrivo di elementi di questo livello, ha fatto in modo che in tanti, soprattutto con un’età avanzata, andassero via dopo aver scritto pagine importanti della storia recente del club. L’esempio più lampante è quello di de Bruyne che è partito a parametro zero e si è accasato con la maglia del Napoli.

Guardiola ha intenzione di far partire un nuovo ciclo e, già in questo Mondiale per Club, ma soprattutto durante il ritiro estivo, ci sarà l’occasione di plasmare al meglio la squadra.

Intanto, un altro giocatore importante dei citizens, potrebbe lasciare la squadra. Si tratta di Gundogan che ha delle offerte, soprattutto una che lo stuzzica particolarmente.

Gundogan, addio City? Il centrocampista allettato da un’offerta

Gundogan potrebbe lasciare il Manchester City. Il centrocampista tedesco, ma di origini turche, potrebbe dire addio al club. Su di lui ci sono gli occhi del Galatasaray, club a cui lo stesso giocatore è molto legato.

Di questo, ha parlato proprio Pep Guardiola che non ha chiuso in maniera definitiva: “Non so nulla, non ho parlato con lui e se non dovesse far parte della squadra non sarebbe qui. Ma allo stesso tempo abbiamo una rosa troppo lunga, troppi giocatori e non possiamo affrontare la stagione con 26 o 27 giocatori visto che molti non giocherebbero”.

Manchester City, nuovo ciclo in vista

Il Manchester City, in questo mercato, ha lavorato tantissimo spendendo tanto. Sono arrivati sicuramente giocatori di estrema qualità come Reijnders, Ait Nouri, Cherki e ancora qualcosa potrebbe essere fatto visto che si cerca un altro centrocampista dal momento che Wirtz ha firmato per il Liverpool.

Una vera e propria rivoluzione con elementi giovani per aiutare la squadra a provare a vincere ancora in Inghilterra e anche in Champions League.