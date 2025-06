NOI CAMARDA NON LO VOGLIAMO | Non ci serve a nulla, nemmeno in prestito: BEFFA TOTALE PER IL MILAN

La società ha deciso: Camarda non arriverà. Il giovane rossonero ha una pretendente in meno

La stagione del Milan non è stata quella che tutti si aspettavano. La squadra rossonera, dopo il ciclo Stefano Pioli, è stata affidata alla guida tecnica di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, però, a parte qualche sussulto, non è riuscito ad avere continuità di risultati e per questo la società ha deciso di optare per l’esonero.

Al suo posto è arrivato il connazionale Sergio Conceicao. Dopo un inizio scoppiettante, grazie alla vittoria della Supercoppa Italiana con una clamorosa rimonta contro l’Inter, anche lui non è riuscito a dare continuità di risultati con l’ulteriore aggravante di avere perso anche una finale di Coppa Italia che sarebbe stata importantissima per la qualificazione in Europa.

Così non è stato e i rossoneri sono rimasti fuori dalle coppe dopo ben 9 anni. Adesso, la società, vuole riscattare la stagione ed ha intenzione di arrivare in alto, per questo la gestione della squadra è stata affidata al duo Tare e Allegri.

Intanto, un giovane dalle grandi speranze come Francesco Camarda non rientra nei piani di un club. I rossoneri speravano di poterlo cedere in prestito, ma non sarà così.

Milan, un club si tira indietro per il giovane Camarda

Francesco Camarda è sicuramente il fiore all’occhiello del vivaio rossonero. Il giovane attaccante classe 2008 ha fatto vedere cose molto importanti e per questo il Milan, visto il poco spazio in prima squadra specie con una partita a settimana, ha deciso di farlo partire in prestito secco.

Il giocatore era stato proposto con la formula di cui sopra all’Udinese, secondo quanto riportato da TMW, ma il club friulano ha deciso di declinare l’offerta del club perchè ha deciso di puntare su un altro grande talento come Iker Bravo.

Milan, ecco gli obiettivi di mercato in estate

Il Milan, intanto, sta iniziando a costruire la squadra per la prossima stagione. Il club rossonero, infatti, ha intenzione di riscattare la prossima stagione e sta valutando giocatori molto interessanti.

In difesa piacciono Leoni, Comuzzo, Antonio Silva e Mosquera. In mezzo occhio a Ricci, Modric, Xhaka e Jashari. Mentre in avanti il sogno è sempre quello che porta all’attaccante serbo, Dusan Vlahovic.