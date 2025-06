Basta, me ne vado dalla Roma | Non mi sono ambientato: C’E’ LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ha preso la sua decisione definitiva: addio alla Roma. Per lui c’è l’ufficialità della risoluzione del contratto

La stagione della Roma appena conclusasi è stata sicuramente dal doppio volto. Infatti, inizialmente, il progetto tecnico-tattico era stato affidato alla guida di Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso, dopo aver concluso bene la stagione precedente, non è riuscito a dare continuità e i rapporti con la dirigenza, a causa del mercato non soddisfacente, si sono sfaldati. Per questo è arrivato l’esonero.

Al suo posto è stato chiamato Ivan Juric. Ma con il tecnico croato le cose sono andate ancora peggio. Infatti, i giallorossi, sono arrivati a due punti dalla zona retrocessione. L’ex Torino non è riuscito a dare continuità e a legare con ambiente e giocatori. Per questo, anche per lui, è arrivato l’esonero da parte della dirigenza.

Alla fine, è stato richiamato Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino è riuscito a far svoltare la squadra giallorossa grazie e fino all’ultima giornata di campionato si è giocato la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, arriva la notizia che riguarda il club capitolino. Infatti, la decisione è stata presa: è ufficiale la risoluzione del contratto tra le parti che, quindi, si sono separate.

Roma, ora è ufficiale: arriva la risoluzione del contratto

Adesso è arrivato anche l’annuncio ufficiale: la Roma e il direttore sportivo Ghisolfi hanno deciso di separarsi. Tra le due parti, infatti, si è deciso di concludere il rapporto consensualmente con la risoluzione contrattuale. Il ds, adesso, si è accasato con la neo-promossa in Premier League, Sunderland.

Per quanto riguarda la società giallorossa, come si sa, la direzione sportiva è stata affidata a Massara, che dopo l’avventura al Milan, è ritornato nuovamente nella Capitale sponda giallorossa.

Roma, le richieste di Gasperini

La Roma, come si sa, ha deciso di puntare in maniera molto decisa su Giampiero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, infatti, ha deciso di iniziare una nuova avventura e ha avanzato già le sue richieste.

Al di là di quelle che potranno essere le caratteristiche dei giocatori – piace molto Lucumì del Bologna che ha una clausola da 28 milioni di euro – l tecnico ha deciso che i prossimi arrivi dovranno essere di giocatori compresi tra i 22 e i 26 anni.