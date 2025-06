WOW JUVE, ECCO BEN 400 MILIONI | La società fa sul serio: cambia tutto sul mercato

La Juventus incassa ben 400 milioni di euro che potranno essere utili anche per quanto riguarda il mercato

La stagione della Juventus non è andata come ci si attendeva alla vigilia. La società bianconera, dopo il triennio firmato Massimiliano Allegri, ha deciso di cambiare progetto tecnico affidando la guida della squadra a Thiago Motta, reduce dal miracolo della qualificazione del Bologna in Champions League.

Ma le cose non sono andate benissimo. Infatti, l’ex centrocampista della Nazionale non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra e, oltre a questo, cosa ancora più importante, non ha legato con l’ambiente bianconero e con tantissimi giocatori della rosa. La soluzione, alla fine, è stata trovata nell’esonero.

Al suo posto è arrivato il grande ex, Igor Tudor. Il tecnico croato è riuscito a raggiungere la qualificazione in Champions League e ora, dopo aver rinnovato fino al 2027, si sta giocando il Mondiale per Club.

Intanto, per la Vecchia Signora, arriva una grande notizia. Il club bianconero incassa oltre 400 milioni di euro. Una cifra incredibile che potrebbe aiutare anche per quanto riguarda il mercato.

Juventus, incassati 400 milioni di euro: cambia il mercato?

La Juventus sta giocando in questo momento il Mondiale per Club, ma la società sta lavorando per garantire un futuro roseo al club. La notizia degli ultimi giorni è quella di un incasso di oltre 400 milioni di euro per i bianconeri.

Infatti la società è riuscita a siglare un nuovo accordo con Adidas fino al 2038 per la sponsorizzazione delle maglie che garantirà un introito di circa 408 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante che potrà aiutare i bianconeri ad accorciare la via del pareggio di bilancio senza sacrificare un big della rosa.

Juventus, tutti gli obiettivi del mercato estivo

La società bianconera è pronta a intervenire anche sul mercato per regalare ad Igor Tudor una rosa che possa essere competitiva in vista della prossima stagione. In difesa piace il duo italiano formato da Leoni e Comuzzo.

In mezzo si strizza sempre l’occhio a Frattesi, mentre in avanti si proverà a raggiungere un accordo per tenere a Torino, Kolo Muani, anche se il francese piace tantissimo al Chelsea.