Inzaghi lo ha convinto ad andare in Arabia: addio Inter, vado a guadagnare tanti soldi | Cessione eccellente per i nerazzurri

Simone Inzaghi sta provando a tentare il big nerazzurro a raggiungerlo all’Al-Hilal nella prossime settimane

L’Inter, oramai da tempo, ha iniziato a programmare la prossima stagione e il mercato estivo. La società nerazzurra dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa stagione, dal momento che non hanno rinforzato la squadra a dovere, non permettendo di fare il salto di qualità.

Per farlo, però. i due dirigenti dovranno sottostare alle linee guida della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone anche per la scelta incomprensibile di un allenatore inesperto come Chivu al posto di Simone Inzaghi.

E a proposito di Inzaghi, l’ex tecnico nerazzurro sta provando a convincere un big della rosa a raggiungerlo in Arabia Saudita, permettendogli di guadagnare tantissimi soldi.

Inter, Inzaghi chiama un big nerazzurro in Arabia Saudita

Simone Inzaghi sta provando a prendere sempre più possesso dell’ambiente Al-Hilal e l’intenzione è quella di costruire una squadra molto competitiva. Il tecnico sta provando a strappare un giocatore alla sua ex Inter per rinforzare l’organico.

Si tratta del capitano Lautaro Martinez. Per lui, i nerazzurri, potrebbero oscillare per un’offerta compresa tra i 100 e 120 milioni di euro, mentre al giocatore sarebbe offerto un contratto monstre da 20 milioni a stagione. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà qualcosa di concreto per arrivare a dama.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, come anticipato, dovranno rimediare agli errori grossolani di Marotta e Ausilio nella passata stagione. Sicuramente serviranno due difensori giovani, forti e già capaci di fare i titolari in maglia nerazzurra.

In mezzo, serviranno un giocatore di sostanza in mezzo al campo ed una mezz’ala di qualità che possa dare fantasia. In attacco, almeno due elementi con caratteristiche differenti che possano essere presenti anche in zona gol, cosa mancata ai rincalzi nelle passate stagioni.