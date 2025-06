25 milioni per Krstovic | E lui il colpo per l’attacco, addio Lecce: è arrivato il momento di spiccare il volo

L’attaccante del Lecce, Krstovic, potrebbe lasciare il Salento per 25 milioni di euro e salutare i giallorossi

Tantissimi club hanno già iniziato da parecchi mesi a programmare il prossimo mercato in vista dell’estate. I vari dirigenti, infatti, stanno lavorando molto duramente per quanto riguarda la valutazione dei migliori profili che possano essere adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori fatti da Marotta e Ausilio nella passata stagione.

Il club nerazzurro ha bisogno di un ricambio generazionale profondo e di ringiovanire la propria rosa come ordinato da Oaktree. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare un solco tra sè e le avversarie. Il club azzurro, infatti, dopo aver vinto lo scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, ha intenzione di fare un grandissimo mercato.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare l’ultima stagione e ha affidato la propria guida tecnica la duo Tare-Allegri, così come la Juventus che vuole migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà Krstovic, l’attaccante di proprietà del Lecce. Il montenegrino potrebbe lasciare i giallorossi per una cifra di circa 25 milioni di euro.

Lecce, offerta da 25 milioni per Krstovic: il giocatore può lasciare

Il Lecce potrebbe perdere un giocatore importantissimo come Krstovic nella prossima sessione di mercato. L’attaccante montenegrino, infatti, dopo un’ottima stagione in maglia giallorossa, potrebbe decidere di provare una nuova avventura e di fare il grande salto.

Su di lui c’è il fortissimo interesse da parte del Leeds. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i due club hanno già raggiunto l’intesa per un cifra di 25 milioni di euro circa, adesso la palla passerà al giocatore che non ha ancora sciolto le proprie riserve in merito alla destinazione. Vedremo se il ragazzo deciderà di andare a giocare in Premier League.

Fiorentina, rimpianto Krstovic?

La squadra che potrebbe avere il rimpianto di Krstovic potrebbe essere la Fiorentina. La squadra Viola, infatti, potrebbe perdere un giocatore importantissimo come Kean in estate e l’attaccante montenegrino era la prima opzione per sostituirlo da parte del ds Pradè.

A quel punto, se ci dovesse essere il suo approdo in Premier League, bisognerebbe cambiare obiettivo e ricominciare da capo la ricerca di un giocatore che abbia un’ottima presenza in zona gol.