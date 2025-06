CEDUTO IN PREMIER LEAGUE: lascia la Serie A all’improvviso | Pioggia di milioni nelle casse del club

Il giocatore potrebbe lasciare la Serie A in estate: la società potrebbe avere un bel gruzzolo da reinvestire

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato a programmare il loro futuro per quanto riguarda il mercato estivo. I vari dirigenti, infatti, stanno facendo le dovute valutazioni in merito ai profili che possono essere congeniali ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori grossolani che hanno commesso Marotta e Ausilio la scorsa estate.

Il club nerazzurro, per ordine di Oaktree, deve necessariamente ringiovanire la rosa e iniziare un forte ricambio in tanti elementi. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e aprire un ciclo di vittorie. Dopo lo scudetto e la permanenza di Conte, gli azzurri prospettano un grandissimo mercato.

Il Milan ha intenzione di riscattare l’ultima stagione e ha affidato la gestione tecnica della squadra al duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, ha intenzione di migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, un giocatore che è stato grande protagonista del nostro campionato, potrebbe trasferirsi in Premier League. Per la sua società l’incasso sarebbe davvero grandioso.

Serie A, il big può partire: la Premier League sulle sue tracce

La Lazio potrebbe perdere un suo big della rosa. Infatti, il club biancoceleste sa che per l’esterno, Isaksen, ci sono degli interessamenti molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Un giocatore che ha fatto molto bene da quando è in Italia e su cui due squadre hanno messo gli occhi.

Secondo il sito LaLazioSiamoNoi, il giocatore piace al Brendford ed al Tottenham e la richiesta di Claudio Lotito per lasciarlo partire è di circa 25-30 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto alta per un grande talento.

Lazio, tanti big nel mirino di grandi squadre

La Lazio, intanto, deve guardarsi le spalle anche dagli occhi di tante big europee per tantissimi suoi gioielli che sicuramente fanno gola per quanto mostrato in campo.

Rovella, Gila, Zaccagni, Guendouzi, Castellanos, tutti giocatori che con un’offerta congrua potrebbero lasciare Formello. Lotito vuole resistere, ma occhio alle sorprese e alle offerte eventuali che potrebbero arrivare ai biancocelesti.