Brutto infortunio, 7 mesi di stop | BEFFA COLOSSALE PER LA JUVE: delusione tremenda

Il giocatore sparisce dai radar della big europea a causa di un dato veramente molto particolare

La stagione della Juventus non è andata come ci si attendeva alla vigilia. La società bianconera, infatti, ha deciso, la scorsa estate, di concludere il ciclo Allegri con una stagione d’anticipo, chiamando in panchina Thiago Motta reduce dal miracolo della qualificazione in Champions League con il Bologna.

Ma i risultati hanno latitato ad arrivare con continuità e, oltre a questo, il tecnico non è quasi mai riuscito a legare nè con l’ambiente bianconero, nè con quasi tutti i giocatori della rosa. Per questo, alla fine, si è deciso di andare per l’esonero e, al suo posto, è arrivato il grande ex Igor Tudor.

Il tecnico croato ha rimesso le cose al proprio posto e, per questo, la squadra è riuscita ad agguantare all’ultima giornata la qualificazione alla prossimo Champions League che rappresentava l’obiettivo minimo.

Intanto, arriva la notizia che riguarda un big della rosa bianconera. Il giocatore, infatti, è in uscita, ma una squadra si sfila dalla corsa al suo acquisto a causa dei 7 mesi di infortunio.

Juventus, la big si ritira alla corsa al tuo big

La Juventus ha deciso di mettere alla porta Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è finito indietro nelle gerarchie e a causa del contratto in scadenza nel 2026 e dell’ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, andrà via da Torino.

Su di lui, fino a qualche tempo fa, c’era l’Arsenal. I Gunners, infatti, sono suoi estimatori fin dai tempi della Fiorentina e più volte hanno provato ad acquistarlo. Ma adesso le cose sono cambiate radicalmente ed il giocatore non rientra più nei piani. Questo perchè, secondo quanto riportato da Tbrfootball.com, nel corso della sua avventura in bianconero, Vlahovic ha subito infortuni per un periodo complessivo di sette mesi. Dunque, ci sono dubbi sulla tenuta fisica del ragazzo.

Juventus, tutti gli obiettivi del mercato estivo

La Juventus, intanto, sta iniziando a programmare il prossimo mercato estivo. La società bianconera, infatti, ha intenzione di migliorare la rosa rispetto a quella della passata stagione.

In difesa piacciono i due giovani italiani Leoni e Comuzzo. In attacco occhio alle suggestioni che portano a Jackson del Chelsea e Goncalo Ramos del PSG.