ECCO CHE ARRIVA MULLER, affare fatto in Serie A | Viene per vincere lo scudetto

Thomas Muller potrebbe essere un grande acquisto per una delle società di Serie A per l’anno prossimo

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato, da parecchi mesi, la programmazione in vista del prossimo mercato estivo. I vari dirigenti, infatti, si sono messi a lavorare duramente per trovare i migliori profili che possano adattarsi al meglio ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, deve rimediare ai danni fatti la scorsa estate dai propri dirigenti, Marotta e Ausilio.

Il club nerazzurro, per ordine di Oaktree, dovrà dare avvio ad un ricambio generazionale e ad un ringiovanimento dell’organico. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare un solco con le squadre rivali. Il club azzurro, infatti, dopo la vittoria dello scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, hanno intenzione di fare un mercato scoppiettante.

Il Milan vuole riscattare la stagione appena conclusa e ha affidato la gestione tecnica della squadra al duo Tare-Allegri, mentre la Juventus ha intenzione di migliorare il quarto posto in campionato.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Thomas Muller. L’attaccante tedesco, infatti, è svincolato e potrebbe arrivare in Serie A a costo zero.

Serie A, arriva Muller? Un club sonda il terreno

La Serie A potrebbe accogliere molto presto Thomas Muller. L’attaccante tedesco, dopo 25 anni, lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e per lui c’è già la fila di squadre interessate ad acquistarlo.

In Italia, la Fiorentina guarda la situazione con estremo interesse. La squadra Viola perderà, con ogni probabilità, Moise Kean e sta guardando proprio al tedesco per sostituirlo, dopo l’arrivo appena annunciato di Edin Dzeko dal Fenerbahce.

Fiorentina, la situazione Kean da tenere sotto osservazione

Come detto, Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina. Il giocatore ha un clausola risolutoria, all’interno del suo contratto, del valore di 52 milioni di euro valida dall’1 al 15 luglio. E qualche società è interessata.

Il classe 2000, infatti, piace molto a due club di Premier League come il Manchester United ed il Newcastle, ma occhio anche a qualche interessamento dall’Arabia Saudita che lo potrebbe far vacillare. I Viola puntano a sapere qualche novità già la prossima settimana in questo senso.