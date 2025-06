PRESO CHIESA: il Liverpool lo regala alla Serie A | Tornato per essere TITOLARE inamovibile

La società di Serie A sembra essere molto vicina a Federico Chiesa per l’estate per un prezzo stracciato

Federico Chiesa potrebbe ritornare in Serie A. L’esterno del Liverpool, dopo una stagione molto deludente, potrebbe ritornare nel nostro campionato. Il giocatore, infatti, ha intenzione di giocare con continuità, ma ad Anfield non potrà farlo visto che non rientra nelle grazie dell’allenatore Arne Slot.

Infatti, addirittura, nella passata stagione, il minutaggio era stato talmente scarso che il giocatore ha rischiato di non ricevere nemmeno la medaglia da Campione d’Inghilterra. Per questo, e per riconquistare nuovamente la maglia della Nazionale, Chiesa ha intenzione di ricominciare da un nuovo progetto che possa puntare su di lui.

L’addio alla Juventus, dopo una stagione complicata, lo ha messo ai margini della rosa bianconera con l’arrivo di Thiago Motta che, addirittura, lo aveva messo fuori rosa.

Adesso, può essere arrivata l’ora del suo riscatto. Una società di Serie A sta spingendo per averlo nella prossima stagione, ma bisogna considerare due fattori in particolare.

Serie A, può ritornare Chiesa: la situazione

Federico Chiesa può ritornare in Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’esterno interesserebbe molto al Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino è convinto di riuscire a recuperarlo dal punto di vista fisico con un lavoro specifico.

Ma ci sono due problemi. Il primo è che il Napoli lo prenderebbe solamente in prestito con diritto di riscatto. Il secondo è lo stipendio del giocatore che guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione. Per il quotidiano, la sensazione è che l’affare, alla fine, si farà verso la fine di agosto.

Napoli, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

E’ un Napoli scatenato quello che si sta affacciando al mercato estivo. Il club azzurro, infatti, ha già ufficializzato il grandissimo colpo di Kevin de Bruyne a parametro zero, ma non ha ancora finito perchè altri grandi colpi sono in programma.

In difesa piacciono Beukema e Scalvini. In mezzo occhio a Musah e Frattesi. In attacco, piacciono molto Lookman, Nunez, Lucca e Sancho. Insomma, il Napoli vuole creare il solco con le avversarie per il futuro e aprire un ciclo di vittorie.