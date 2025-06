Dopo il Mondiale per Club vado via, è ora di salutarci | Sommer: Inter addio

Yann Sommer, dopo il Mondiale per Club, potrebbe salutare la squadra nerazzurra dopo due stagioni

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato. La società nerazzurra, infatti, deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione visto che la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità in campo.

Ma, per farlo, la dirigenza dovrà sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi, visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per alcune scelte, tra cui quella di affidare la panchina a Christian Chivu, tecnico abbastanza inesperto.

Intanto, in estate, potrebbe salutare un big nerazzurro come Yann Sommer. Il portiere svizzero, infatti, potrebbe salutare dopo la fine del Mondiale per Club.

Inter, addio Sommer? Lo svizzero può lasciare

L’Inter e Yann Sommer potrebbero dirsi addio al termine del Mondiale per Club. Il portiere svizzero, infatti, potrebbe essere fatto partire nell’ottica di un ricambio generazionale ed anche per dare una rinfrescata allo spogliatoio dal momento che la finale di Champions League persa ha lasciato parecchi strascichi.

Questo consentirebbe a Josep Martinez di diventare il nuovo portiere titolare e di poter acquistare un nuovo portiere giovane, magari da far crescere per poi puntarci per il futuro e renderlo un titolare inamovibile. E ci sono due opzioni.

Inter, ecco tutte le opzioni per la porta

La società nerazzurra era molto interessata a Donnarumma, in scadenza con il Paris Saint-Germain. Ma il portiere della Nazionale è in procinto di rinnovare il suo contratto, quindi Marotta e Ausilio si concentreranno su altri obiettivi.

Il primo profilo potrebbe essere quello di Filip Stankovic, che ha giocato una grande stagione con la maglia del Venezia. Il secondo, quello di Carnesecchi, anche se è più probabile che un suo eventuale arrivo avvenga nel 2026 quando scadrà il suo contratto con la Dea.