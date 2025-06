Ho bisogno di te, vieni all’Inter immediatamente | Chivu lo ha chiamato d’urgenza: viene dopo il Mondiale per Club

Christian Chivu ha fatto una richiesta forte alla società per un giocatore che potrebbe arrivare dopo il Mondiale

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, dovrà porre rimedio a tutti gli errori grossolani commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate. Infatti, i due dirigenti, non hanno rinforzato a dovere la propria rosa non permettendo di fare il salto di qualità.

Per farlo, i dirigenti, dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

La dirigenza non avrà un compito semplice, soprattutto perchè è ancora di più nell’occhio del ciclone per la scelta di un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, lo stesso tecnico romeno, avrebbe fatto una richiesta specifica alla società su un giocatore in particolare con cui si entrerà nel vivo delle trattative dopo il Mondiale per Club.

Inter, richiesta di Chivu: giocatore nerazzurro dopo il Mondiale?

L’Inter è impegnata nel Mondiale per Club, ma la dirigenza sta lavorando sul mercato per regalare ai nerazzurri dei giocatori che possano fare meglio rispetto alla passata stagione appena conclusa. E Chivu ha fatto una richiesta in particolare.

L’ex Parma, infatti, ha chiesto espressamente l’attaccante francese, Ange Bonny che piace tantissimo ai nerazzurri. Il giocatore sembra molto vicino ad arrivare a Milano, visto che la società ha offerto ai gialloblù la cifra di 22 milioni di euro più bonus. Il Parma ne vuole 25, ma sembra che si possa chiudere dopo il Mondiale.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, la società nerazzurra, dovrà rimediare ai disastri commessi la passata stagione. Per farlo, però, ci vorranno davvero tanti innesti per iniziare il ricambio generazionale in programma.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. Poi, un regista ed una mezz’ala di qualità. In avanti, invece, l’obiettivo è quello di arrivare ad almeno due elementi con caratteristiche diverse e che possano portare gol ai nerazzurri.