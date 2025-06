Costretto ad andare in Serie B | La Lazio lo scarica così: ADDIO INEVITABILE

La Lazio ha deciso, sarà addio al suo giocatore che, questa volta, potrebbe ripartire dalla Serie B

Tantissime società, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il prossimo mercato in vista della nuova stagione. Infatti, i vari dirigenti, stanno lavorando duramente per valutare i migliori profili per i rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, deve rimediare agli errori grossolani di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

La nuova proprietà di Oaktree, infatti, ha deciso di fare un ricambio generazionale e di ringiovanire la rosa nerazzurra. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo essere riuscito a vincere lo scudetto e dopo la permanenza di Conte, i partenopei sono pronti ad una mercato scoppiettante.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione e per farlo ha affidato la gestione tecnica al duo Tare-Allegri. Infine la Juventus vuole migliorare il quarto posto dell’ultima stagione.

Intanto, un giocatore della Lazio è stato scaricato dalla società biancoceleste. Il ragazzo, addirittura, da grande talento europeo, potrebbe finire a giocare in Serie B.

Lazio, addio al giocatore: può finire in Serie B

L’esperienza in maglia biancoceleste del giovane esterno classe 2005, Arijon Ibrahimovic, è stata completamente deludente. Il ragazzo non è mai stato preso seriamente in considerazione e praticamente non ha mai giocato. Per questo, i biancocelesti, dopo l’arrivo in prestito, hanno deciso per il ritorno al Bayern Monaco.

La società bavarese, per lui, ha già una richiesta, secondo quanto riportato dalla Bild, dalla seconda serie tedesca, ovvero quella del Norimberga allenata proprio dall’ex laziale, Miroslav Klose.

Lazio, tantissimi gioielli in mostra sul mercato

La Lazio, intanto, programma il prossimo mercato, ma deve stare attenta anche alle sirene che riguardano i suoi giovani talenti. Infatti, sono parecchi i giocatori seguiti dalle big europee.

Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellano e Zaccagni sono quelli maggiormente seguiti da tanti club. Bisognerà vedere se Lotito riuscirà a resistere o cederà qualcuno di loro per reinvestire la cifra sul mercato estivo e regalare a Sarri una squadra competitiva. Le prossime settimane ci diranno tantissimo in questo senso, ma staremo a vedere.