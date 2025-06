Dai Ciro, vieni al Milan | Ti aspettiamo tutti qui: addio al Besiktas, Immobile torna in Serie A

Ciro Immobile potrebbe ritornare in Serie A ed il Milan è molto interessato al suo acquisto in estate

La stagione del Milan non è andata come ci si attendeva. La società rossonera, dopo il ciclo di Stefano Pioli, ha deciso di affidare la gestione tecnica della squadra al tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Le cose, però, non sono andate granchè bene visto che, a parte qualche sussulto, l’ex Roma non è riuscito ad avere continuità di risultati positivi.

Al suo posto è arrivato il connazionale Sergio Conceicao. Dopo un inizio grandioso, con la vittoria clamorosa in rimonta in Supercoppa Italiana contro l’Inter, anche per lui ci sono stati gli stessi problemi e la mancanza di risultati ha portato i rossoneri a non qualificarsi per le coppe europee dopo 9 anni. Anche lui, dunque, ha dato l’addio al club.

Infine, la società ha deciso di far partire il nuovo corso e per farlo si è affidata al duo Tare-Allegri. Entrambi stanno lavorando per provare a creare un Milan competitivo.

Intanto, i rossoneri, all’interno dei loro discorsi di mercato, stanno lavorando per portare in Italia una vecchia conoscenza del nostro campionato come l’ex centravanti della Nazionale, Ciro Immobile.

Milan, suggestione Immobile: la situazione

L’ultima idea per l’attacco rossonero è quella di Ciro Immobile. L’attaccante del Besiktas vuole ritornare in Italia e considera conclusa la sua esperienza professionale in Turchia. La società rossonera ci sta pensando visto che vorrebbe un elemento esperto per il proprio reparto avanzato.

Infatti, il rapporto con il ds Tare è eccellente e Allegri vedrebbe di buon occhio un suo arrivo a Milanello, per prendere il posto che era di Jovic e aumentare le alternative in avanti. Ma ogni discorso verrà fatto più avanti, prima i rossoneri hanno altre urgenze di mercato da sbrigare.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Il Milan ha intenzione di riscattare l’ultima stagione. Il club rossonero ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. In difesa piacciono giovani come Leoni, Comuzzo, Antonio Silva e Mosquera.

In mezzo sembrano in dirittura d’arrivo le trattative per Modric, Xhaka e Ricci e piace Jashari. In avanti la suggestione è quella che porta a Dusan Vlahovic della Juventus.