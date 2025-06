Tu resti all’Inter, non vai da nessuna parte | Chivu ha deciso: BLOCCATA LA SUA CESSIONE

Il giocatore potrebbe rimanere in maglia nerazzurra: Chivu, almeno per ora, ha bloccato la sua cessione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la programmazione del mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, deve rimediare ai grossolani errori commessi dai suoi dirigenti, Marotta e Ausilio che, la scorsa estate, non hanno rinforzato a dovere la rosa nerazzurra, non permettendo di far fare il salto di qualità.

Per farlo, però, sarà necessario che i dirigenti rispettino i diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta e Ausilio non avranno un compito semplice, soprattutto perchè, dopo la finale di Champions League, sono nell’occhio del ciclone a causa delle scelta di un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, il tecnico rumeno, ha messo un veto per quanto riguarda la partenza di un giocatore nerazzurro. L’ex difensore interista, infatti, spinge per la sua permanenza ad Appiano Gentile.

Inter, Chivu ha deciso: il giocatore rimane in nerazzurro

L’Inter, nella prossima stagione, avrà in rosa sicuramente qualche giocatore giovane in più, perchè è doveroso fare uno svecchiamento e iniziare l’opera di ricambio generazionale. E proprio a tal proposito un talento nerazzurro potrebbe rimanere ad Appiano Gentile.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Francesco Pio Esposito ha qualche chance di rimanere all’Inter come attaccante di ripiego. Il classe 2005 è un pallino di Chivu e la società, se non dovesse partire Taremi per far posto ad Hojlund, potrebbe pensare a lui come rincalzo. Ma tutto è in evoluzione, anche perchè le richieste per lui non mancano affatto.

Chivu-Esposito, un rapporto speciale

Il rapporto tra Christian Chivu e Francesco Pio Esposito è un rapporto speciale. E’ stato proprio il tecnico rumeno a lanciare il classe 2005 da sotto età nella Primavera nerazzurra e ad affidargli anche la fascia da capitano.

Dopo aver fatto due grandi stagioni allo Spezia, adesso le strade si sono incontrate di nuovo. E chissà che il giovane non possa essere una pedina importante del nuovo corso nerazzurro.