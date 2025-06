Prendiamo Vlahovic, da noi esplode sicuramente | Beffa Juve, arriva la chance inaspettata per il serbo

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate e su di lui c’è l’interesse di un club inaspettato

La stagione della Juventus non è andata come ci si attendeva. La società bianconera, dopo il ciclo di Massimiliano Allegri, ha affidato la guida tecnica della squadra a Thiago Motta reduce dal miracolo del Bologna in Champions League. Ma le cose non sono andate benissimo a causa della mancanza di continuità di risultati.

Per questo, il tecnico, è stato esonerato ed al suo posto è arrivato un ex come Igor Tudor che ha rimesso le cose al proprio posto ed è riuscito a fare qualificare la squadra alla prossima Champions League. Successivamente, è stata fatta tabula rasa con qualche dirigente come Giuntoli e i bianconeri vogliono far partire un nuovo corso.

Sul mercato, infatti, l’obiettivo è migliorare la rosa per provare a costruire qualcosa di importante e per provare ad alzare ulteriormente il livello della squadra.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è in uscita dal club bianconero e un club si è molto interessato a lui.

Juventus, Vlahovic può partire: un club sul serbo

La Juventus potrebbe far partire Dusan Vlahovic. Il giocatore serbo ha deluso con la squadra bianconera e potrebbe lasciare la Continassa per provare a sbocciare altrove. E su di lui si regista l’interesse di un club straniero.

Si tratta del Chelsea di Enzo Maresca. Il tecnico italiano sa di poter prelevare l’attaccante serbo a prezzo di saldo vista la scadenza di contratto nel 2026 e sa bene che il contesto blues potrebbe avvantaggiarlo e far uscire tutte quelle qualità che fino ad ora sono rimaste inespresse in campo. Vedremo se arriverà un’offerta concreta per lui.

Vlahovic, non solo l’estero: anche un club italiano su di lui

Dusan Vlahovic, però, vista la ghiotta occasione, non è solo obiettivo del Chelsea. Infatti, anche un club di Serie A è pronto ad investire su di lui nella prossima stagione. Si tratta del Milan che sta cercando un centravanti.

Massimiliano Allegri lo conosce bene e vuole puntare su di lui e chissà che proprio i rossoneri non possano spuntarla nella corsa al serbo.