Bye bye Inter, io non posso più restare | Con Chivu non gioco mai: cambia maglia, ma resta in Serie A

Il giocatore nerazzurro ha deciso di lasciare Appiano Gentile, ma potrebbe rimanere ancora in Serie A

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato ad impostare quelle che saranno le trattive per il mercato estivo. La società nerazzurra deve porre rimedio agli errori commessi, la scorsa estate, da Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato la squadra non permettendogli di fare il salto di qualità nelle varie competizioni.

Per farlo, però, i dirigenti dovranno stare entro i dettami posti dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Una missione non semplice per i dirigenti che, a questo punto, sono sotto la lente di ingrandimento soprattutto dopo la scelta molto discutibile del nuovo allenatore nerazzurro, Christian Chivu.

Intanto, un giocatore della rosa interista dovrebbe andare via e sta cercando una nuova sistemazione. Il ragazzo è fuori dai piani del club e vuole giocare sicuramente di più.

Inter, un giocatore vuole andare via: un club su di lui

L’Inter potrebbe dire addio a Krjstian Asllani. Il centrocampista albanese non ha avuto molta continuità in nerazzurro e non è riuscito a mantenere quanto promesso. Per questo, in estate, l’addio sembra sempre più probabile per lui.

Sulle sue tracce c’è il forte interesse della Fiorentina che potrebbe decidere di offrire una cifra di 14 milioni di euro. Bisognerà vedere se i nerazzurri accetteranno e, in caso, chi sarà il sostituto del giocatore. Ma l’ex Empoli è in uscita.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La dirigenza nerazzurra dovrà assolutamente porre rimedio ai disastri della scorsa estate se vorrà avere una squadra competitiva. Sicuramente serviranno un paio di difensore giovani e forti.

In mezzo, un regista affidabile ed una mezz’ala di qualità. Mentre, per quanto riguarda l’attacco, almeno l’arrivo di due giocatori che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti e che siano presenti in zona gol. Dopo il Mondiale per Club si capirà qualcosa in più in questo senso e su chi andrà la società nerazzurra.