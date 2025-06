No, alla Juventus non ci vado | Non ha senso andare lì ora: SGARRO SENZA PRECEDENTI PER LA VECCHIA SIGNORA

Il tecnico ha rifiutato la società bianconera: non se l’è sentita di sposare il nuovo progetto juventino

La Juventus ha deciso di iniziare un nuovo ciclo. Nella passata gestione, il lato tecnico era stato affidato al duo Giuntoli-Thiago Motta e le cose non sono andate come ci si attendeva. Infatti, il ds ha mandato via Massimiliano Allegri con un anno di anticipo, per prendere l’ex tecnico del Bologna che, però, non è riuscito ad ottenere risultati.

Oltre a questo, anche il rapporto con l’ambiente juventino non è stato dei migliori, per questo è scattato l’esonero. Al suo posto è stato chiamato Igor Tudor che, dal dg Comolli, è stato riconfermato e ha rinnovato il contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. Intanto, anche Giuntoli è stato sollevato dall’incarico e si aspetta la nomina di un nuovo ds.

Prima di questo, i bianconeri aveva sondato anche tante piste per arrivare ad un nuovo allenatore, con il sogno nemmeno troppo nascosto che era quello di arrivare ad Antonio Conte.

Ma tra le varie opzioni, una ha deciso di rifiutare il club bianconero. Il tecnico ha deciso che non era il momento di sposare il progetto juventino per la prossima stagione.

Juventus, un tecnico ha rifiutato i bianconeri

La Juventus, prima di confermare e rinnovare il contratto di Igor Tudor, aveva sondato altre piste per la panchina. Detto di Conte che è rimasto al Napoli c’è stato anche un altro allenatore molto vicino. Si tratta di Giampiero Gasperini, che però ha rifiutato la corte del club.

Di questa scelta ha parlato il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago. Ecco le sue parole: “Servirà del tempo per capire se Gasperini ha avuto la sensazione giusta. Ma per la squadra e la società bianconera non è questo il punto. Il punto è quale idea il mondo del calcio ha, oggi, del club”.

Juventus, gli obiettivi di mercato estivo

La Juventus, intanto, lavora sul mercato ed ha intenzione di rinforzare la rosa. In difesa piacciono molto i profili di Leoni e Comuzzo, mentre in mezzo il sogno complicatissimo e quasi impossibile è quello che porta a Sandro Tonali.

In avanti, si punta sulla permanenza di Kolo Muani che ha fatto molto bene nella passata stagione, magari rinnovando ancora il prestito.