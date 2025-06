ARRIVA IL RINNOVO FINO AL 2037, accordo lunghissimo con la Juventus | IL COMUNICATO UFFICIALE

La Juventus annuncia ufficialmente il rinnovo del contratto fino al 2037: accordo lunghissimo per i bianconeri

La stagione della Juventus che si è appena conclusa, non è andata come ci si attendeva. La società bianconera, infatti, aveva deciso di dare avvio ad un nuovo progetto tecnico, dopo il triennio di Massimiliano Allegri, chiamando Thiago Motta a dirigere la squadra. Le cose, tuttavia, non sono andate per il meglio.

Poca continuità in campo, scelte tattiche discutibili e rapporto con i giocatori e l’ambiente juventino che, man mano ha iniziato a sfaldarsi. Insomma, la società ha deciso per il suo esonero, accordandosi con il grande ex Igor Tudor. Il tecnico croato, alla fine, è riuscito a fare raggiungere alla squadra la qualificazione in Champions League.

Adesso, i bianconeri, hanno intenzione di ripartire e migliorare le cose sia in campo che fuori, per provare a raggiungere i successi che hanno caratterizzato la squadra in passato.

E per farlo, è arrivato un annuncio ufficiale da parte della società che sicuramente fa felici tutti i tifosi. Infatti, il club ha ufficializzato il rinnovo fino al 2037, con un contratto a lungo termine.

Juventus, annuncio ufficiale: accordo fino al 2037

La Juventus ha fatto un annuncio ufficiale molto importante. Infatti, i bianconeri, avevano iniziato, a partite dal 2015/2016 una collaborazione con Adidas che, adesso, verrà prolungata a lungo termine con un contratto fino al 2037.

I bianconeri hanno accolto con estrema soddisfazione questo accordo, dal momento che riuscirà anche a portare parecchi soldi all’interno delle casse del club che, in un momento storico in cui il bilancio soffre di un grosso passivo, ne ha fortemente bisogno.

Juventus, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

La Juventus, intanto sta programmando la prossima stagione. In attesa di un nuovo direttore sportivo, i bianconeri hanno già iniziato i primi colloqui per quanto riguarda alcuni giocatori che possono fare al caso della squadra.

Gli obiettivi per la difesa bianconera sono i giovani Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, mentre per quanto riguarda il reparto avanzato, si punta fortemente alla permanenza di Kolo Muani che ha fatto molto bene fino ad ora e per cui verrà riproposto il rinnovo del prestito. Altro obiettivo è quello del rinnovo fino al 2030 di Kenan Yildiz.