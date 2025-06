ULTIM’ORA SERIE A: il calciatore esce allo scoperto | “Ho una disabilità”

Arriva una notizia incredibile di un giocatore di Serie A: “Non torno in campo, ho una disabilità”

Nell’ultima stagione appena conclusa, soprattutto per quanto riguarda la Serie A, sono stati tantissimi gli infortuni anche gravi che hanno fatto in modo che molti giocatori avessero concluso in maniera anticipata la loro stagione. Le società maggiormente colpite da questo problema sono state sicuramente la Juventus e l’Atalanta.

La società bianconera ha perso all’inizio della stagione due pilastri della squadra come Cabal e, soprattutto, Gleison Bremer a causa della rottura del legamento crociato. La Dea, invece, ha dovuto fare i conti con la rottura del crociato di Kolasinac, ma anche con i gravi infortuni di Scalvini, Scamacca, de Ketelaere e Kossonou.

Anche il Torino, per quasi tutto il campionato, ha dovuto fare a meno del suo miglior giocatore, nonchè capitano, Duvan Zapata sempre a causa della rottura del legamento crociato.

Intanto, un vecchio protagonista del nostro campionato ha parlato di un grave problema che lo ha colpito e che rischia di fargli chiudere definitivamente la carriera da calciatore.

Serie A, annuncio shock: “Ho una specie di disabilità”

Un ex giocatore di Serie A ha lasciato una confessione sul suo infortunio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, l’attaccante spagnolo, Gerard Deulofeu, che ha giocato in Italia al Milan e Udinese, ha parlato al quotidiano Sport della sua condizione fisica stupendo tutti.

Ecco le sue parole: “Non riesco a giocare da più di due anni e mezzo. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato poi da un’infezione alla cartilagine. E’ una situazione molto seria, mi sto allenando e a volte miglioro e a volte faccio un passo indietro. E’ molto più simile ad una disabilità che ad un infortunio”.

Caos infortuni, i calciatori insorgono

Mai come quest’anno, al di là del caso specifico, tantissimo giocatori sono insorti per la situazione infortuni, lamentando le troppe partite giocate dai vari club nel corso della stagione.

D’altro canto, le istituzioni, rispondono dicendo che se i giocatori non abbassano i propri stipendi, le società devono recuperare soldi attraverso nuove competizioni. Dunque, se non ci si siede ad un tavolo ed ognuno molla qualcosa del proprio interesse, è sempre un cane che si morde la coda.