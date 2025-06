Vogliamo Frattesi assolutamente: deve arrivare prima del ritiro | COLPO A SORPRESA IN SERIE A

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter, ma rimanere ugualmente in Serie A nella prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la programmazione per quanto riguarda il prossimo mercato. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tantissimi e grossolani errori commessi dai suoi dirigenti, Marotta e Ausilio che, la scorsa estate, non sono riusciti a rinforzare la rosa nerazzurra a dovere non permettendo di fare il giusto salto di qualità dopo la vittoria dello scudetto.

Per farlo, i dirigenti, dovranno sottostare ai dettami della proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense ha preso delle decisioni importanti come quella di abbassare l’età media della rosa, abbassare i costi totali di squadra e quello di abbassare anche il monte ingaggi dato che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intero campionato italiano.

Marotta e Ausilio non avranno un compito facile, anche perchè in questo momento sono pure nell’occhio del ciclone per aver preso un allenatore inesperto come Christian Chivu per la squadra finalista di Champions League.

Intanto, un giocatore nerazzurro, potrebbe lasciare Appiano Gentile nella prossima stagione. Il ragazzo, però, stando alle indiscrezioni, potrebbe ugualmente rimanere in Serie A.

Inter, il giocatore può partire: un club lo cerca fortemente

L’Inter potrebbe dire addio a Davide Frattesi nella prossima stagione. Il giocatore nerazzurro richiede fortemente spazio a Chivu, dopo non averlo avuto con Simone Inzaghi. Ma una squadra sta premendo fortemente per averlo.

Si tratta della Lazio, visto che il classe ’99 è un pallino del tecnico, Maurizio Sarri. Le società, dopo il Mondiale per Club, potrebbe incontrarsi per parlarne, ma per i biancocelesti c’è un grosso ostacolo rappresentato dall’ingaggio del giocatore che si aggira attorno ai 2.8 milioni di euro.

Frattesi, possibile coinvolgimento in uno scambio?

Davide Frattesi potrebbe essere coinvolto in uno scambio di mercato proprio con la Lazio. Infatti, le due società, potrebbero parlare di un cambio vicendevole di maglia con Rovella.

Il giocatore ha una clausola risolutoria del valore di 50 milioni di euro. In tal caso, i nerazzurri dovrebbero pagare anche un conguaglio economico ai biancocelesti. Ma tantissimo dipenderà dall’eventuale partenza di Hakan Calhanoglu che piace tantissimo al Galatasaray, squadra di cui fa il tifo.