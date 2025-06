ECCO CHE ARRIVA PINAMONTI: ci seve assolutamente il tuo aiuto | Ti aspettiamo direttamente in ritiro

Andrea Pinamonti potrebbe aver trovato una nuova destinazione: il giocatore tentato dall’opportunità

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato, da parecchi mesi, a programmare il futuro in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare con attenzione i tanti giocatori per capire se possano fare al caso dei rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, deve rimediare agli errori di Marotta e Ausilio e dare avvio ad un ricambio generazionale.

La proprietà di Oaktree, infatti, ha deciso di ringiovanire l’organico nerazzurro che è il più anziano d’Europa. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali. Dopo aver vinto lo scudetto e dopo aver riconfermato Antonio Conte, il club partenopeo ha intenzione di fare un grandissimo mercato in estate.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione e, per farlo, ha affidato la propria direzione tecnica al duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, vuole migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Andrea Pinamonti. Il giocatore, infatti, ha ricevuto una proposta per cui sarebbe davvero molto tentato.

Serie A, Pinamonti può cambiare squadra: ecco chi lo vuole

Andrea Pinamonti potrebbe cambiare squadra. L’attaccante, in prestito con diritto di riscatto al Genoa dal Sassuolo, potrebbe non essere riscattato dalla società ligure che ritiene la cifra troppo elevata. Ma il ragazzo ha un’offerta importante e molto allettante.

Si tratta di quella del Bologna. La squadra emiliana, per il secondo anno di fila in Europa – stavolta in Europa League – sta pensando a lui per rinforzare l’attacco, dopo che ha visto sfumare la pista che portava ad Edin Dzeko, accasatosi alla Fiorentina.

Bologna, i gioielli in vista: ecco chi può partire

Il Bologna è sicuramente una delle poche isole felici della nostra Serie A. Il club emiliano, per la seconda volta negli ultimi due anni è riuscito a qualificarsi nelle coppe europee. E proprio grazie alle grandi prestazioni dei suoi gioiellini.

In prima fila Ndoye, eroe della vittoria della Coppa Italia, vicinissimo al Napoli per 40 milioni di euro. Poi, occhio anche a Beukema che piace sempre ai campani. Altro giocatore sotto la lente di ingrandimento è sicuramente Santiago Castro.