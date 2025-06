LOOKMAN AL NAPOLI: Conte lo ha convinto a lasciare Bergamo | Vieni da noi, abbiamo bisogno di te

Ademola Lookman è il grande obiettivo per il mercato del Napoli. Conte lo vuole per vincere ancora

La stagione del Napoli è stata sicuramente un capolavoro. La squadra di Antonio Conte, infatti, contro ogni pronostico, è riuscita a vincere lo scudetto e a laurearsi per la quarta volta Campione d’Italia. Un successo meritato che ha mostrato una squadra disposta ad andare oltre quelli che sono i propri limiti.

I meriti partono da lontano, dal presidente De Laurentiis, che ha permesso di avere sempre i conti in ordine, al giovane ds Manna che è riuscito ad allestire una squadra competitiva, fino al solito Antonio Conte, capace di far esprimere sempre al meglio la propria squadra e, soprattutto, a dettare legge in Italia.

Ma i partenopei non vogliono assolutamente fermarsi e per questo hanno in mente di allestire una grandissima squadra per la prossima stagione per far partire un ciclo di vittorie.

E intanto, uno dei grandi obiettivi per quanto riguarda il reparto offensivo è Ademola Lookman. L’esterno nigeriano è molto apprezzato e potrebbe lasciare l’Atalanta con la giusta offerta.

Lookman vede il Napoli: Conte lo vuole a Castel Volturno

Ademola Lookman è il profilo preferito da Conte per rinforzare le corsie esterne. Io giocatore vuole lasciare l’Atalanta da tempo e ha intenzione di farlo quest’estate, a maggior ragione visto l’interesse di una squadra che si appresta ad aprire un ciclo di vittorie.

La Dea fa una richiesta molto alta sul giocatore di circa 60 milioni, il Napoli, fino ad ora, è stata disposta a offrire circa 50 milioni di euro. Una distanza che si può certamente ridurre. Ma i bergamaschi – e la Juventus con Koopmeiners ne sa qualcosa – sono un osso duro per quanto riguarda le trattative.

Napoli, si prospetta un mercato faraonico

Il Napoli ha intenzione di fare un mercato molto importante. Il club partenopeo, infatti, ha intenzione di rinforzare fortemente la squadra. In difesa piacciono Beukema e Scalvini.

In mezzo, sempre vivo l’interesse per Musah e Frattesi. Sulle fasce piacciono anche Sancho, Zhegrova, Chiesa ed è molto vicino Ndoye. In attacco il segno è sempre quello di portare in azzurro l’attaccante del Liverpool, Darwin Nunez.