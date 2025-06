No, in Arabia non ci vengo | Mi dispiace, ma quello non è calcio | Beffa per Simone Inzaghi, IL TOP PLAYER HA DETTO NO

Altro no ricevuto da parte di Simone Inzaghi nella sua nuova esperienza in Arabia Saudita come allenatore

Per quanto riguarda il mondo Inter, fino a questo momento, la notizia che ha un po’ scombussolato tutto l’ambiente è stato l’addio di Simone Inzaghi alla panchina nerazzurra. Il tecnico piacentino, dopo la finale di Champions League persa in malo modo, ha deciso di non continuare più e di accettare l’offerta araba dell’Al-Hilal.

Il tecnico andrà a percepire circa 26 milioni di euro per due stagioni, cifra che lo renderà l’allenatore più pagato al mondo. Insomma, un affare sicuramente per quanto riguarda l’aspetto economico. L’ex Lazio, inoltre, ha iniziato a programmare il futuro con la società e a ragionare in merito ad eventuali innesti sul mercato.

Sono stati tanti i giocatori di cui si è parlato fino a questo momento e qualche approccio c’è stato anche per quanto riguarda qualcuno di questi, per convincerlo della bontà del progetto.

Intanto, un grande campione ha deciso di declinare l’offerta dell’Al Hilal e di rimanere nel suo club di appartenenza. Una decisione definitiva da parte del calciatore.

Inzaghi, che beffa! Il campione ha detto no

Arriva la beffa per Simone Inzaghi. Infatti, come riportato dal giornalista argentino, Merlo, il suo Al Hilal aveva provato a fare un’offerta per portare in Arabia Saudita l’attaccante giallorosso, Paulo Dybala. L’offerta del club prevedeva 10 milioni di euro di ingaggio solamente per partecipare al Mondiale per Club.

L’argentino ha deciso di declinare l’offerta e di rimanere alla Roma. Questo quanto raccolto da Calciomercato.com. Una decisione che si aggiunge ad altri rifiuti avuti dal club arabo.

Al-Hilal, quanti rifiuti quest’estate

L’estate di mercato dell’Al Hilal, fino a questo momento, non regalato particolari gioie. Infatti, il club arabo, per tutti i giocatori trattati, ha ricevuto solo rifiuti. Inzaghi avrebbe voluto portare con sè Barella e Bastoni, che sono voluti rimanere all’Inter.

Ma anche Theo Hernandez, Angelino e Osimhen hanno fatto lo stesso, nonostante offerte faraoniche. L’impressione è che a parte due o tre squadre, il campionato arabo debba crescere parecchio in competitività per attrarre ancora di più i giocatori più forti al mondo.