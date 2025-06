Ultimissima chance per Balotelli: firma in Serie B | Con te andiamo in A: E’ IL COLPO DELL’ANNO

Mario Balotelli potrebbe approdare in Serie B per quelle che sarebbe l’ultima esperienza della sua carriera

Tantissime squadre hanno già iniziato a programmare, da parecchi mesi, il mercato in vista della prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, stanno lavorando duramente per provare a trovare i migliori profili per i progetti tecnico-tattici delle proprie squadre. L’Inter, ad esempio, deve rimediare ai grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate.

La nuova proprietà nerazzurra di Oaktree ha ordinato un ricambio generazionale, ringiovanendo la rosa. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco tra sè e le avversarie. Dopo la vittoria del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte, il club partenopeo si appresta a fare un mercato veramente scoppiettante.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione ed ha affidato la gestione tecnica della squadra al duo Tare-Allegri. La Juventus, infine, ha intenzione di migliorare il quarto posto dell’ultima stagione.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Balotelli. Dopo la deludente esperienza al Genoa, l’attaccante potrebbe ripartire dalla Serie B per l’ultima occasione della sua carriera.

Serie B, un club in pressing per Balotelli

Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Serie B. L’attaccante, infatti, è pronto a lasciare il Genoa, dopo un’annata molto deludente. E un club si è già mosso per provare ad acquistarlo per salire subito in Serie A.

Si tratta del Palermo che, dopo l’arrivo del migliore allenatore per quanto riguarda la serie cadetta come Filippo Inzaghi, ha intenzione di migliorare ulteriormente un organico già forte e creare un tridente da sogno con Brunoni, Pojanphalo e proprio l’ex centravanti della Nazionale.

Balotelli, ultima occasione di una carriera che non è stata

Quando si parla di Mario Balotelli, si parla sempre di un giocatore che poteva essere e non è stato. Un giocatore che, potenzialmente, avrebbe potuto vincere anche il Pallone d’Oro, ma i troppi atteggiamenti sbagliati hanno fatto in modo che questo non accadesse.

Ora, dopo tantissime esperienze in giro per l’Europa, si ritrova senza squadra. E la sua carriera potrebbe ripartire addirittura dalla Serie B. Un vero peccato per un talento che avrebbe dovuto dare tanto al calcio.