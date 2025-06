Basta, me ne vado anche io in Arabia | Chiudo la carriera lì: Acerbi ha detto sì ad una nuova avventura

Francesco Acerbi potrebbe andare via dall’Inter e raggiungere anche lui il campionato arabo in estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato. La società nerazzurra deve necessariamente porre rimedio agli errori grossolani commessi da Marotta e Ausilio nel corso della passata estate. La squadra, infatti, non è stata rinforzata a dovere e per questo non è riuscita a fare il salto di qualità.

Per farlo, la dirigenza, dovrà sottostare ai dettami di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi, dal momento che questo è, ad oggi, il più elevato dell’intera Serie A.

Ma, nonostante il bilancio in attivo nella prossima chiusura d’esercizio, tanto passerà anche delle cessioni che ci saranno in casa nerazzurra e che permetteranno di reinvestire l’incasso.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Appiano Gentile, c’è anche Francesco Acerbi che potrebbe aver concluso la sua avventura in nerazzurro e potrebbe andare a chiudere la carriera in Arabia Saudita.

Inter, parte Acerbi? L’Arabia Saudita lo tenta

Anche Francesco Acerbi potrebbe lasciare l’Inter ed anche lui potrebbe farlo per l’Arabia Saudita. Il difensore nerazzurro non è certo di rimanere ad Appiano. La società, nonostante la scadenza contrattuale nel 2026, potrebbe avvalersi di un piccolo risarcimento per la risoluzione unilaterale del contratto.

Su di lui c’è proprio l’ex tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi che avrebbe intenzione di portarlo in Arabia, dal momento che rappresenta un suo fedelissimo. Insomma, l’Al Hilal pressa per averlo, ma ogni decisione verrà presa prima dall’Inter e poi, eventualmente, dal giocatore.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Come detto, i nerazzurri, dovranno fare tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, in viale della Liberazione, devono rimediare, come detto, agli errori fatti da Marotta e Ausilio la scorsa stagione e dovranno dare avvio ad un ricambio generazionale.

Sicuramente serviranno un paio di difensori giovani. Poi, anche una mezz’ala di qualità ed un regista affidabile davanti la difesa. In avanti, almeno due elementi che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti e che possano garantire prestazioni e gol.