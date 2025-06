SORPRESA IN FORMULA 1 | Nulla sarà come prima: ecco la decisione che spiazza i tifosi

Arriva la grande novità che riguarda la Formula 1: la decisione è presa, i tifosi sono rimasti spiazzati

In questa prima fase del Mondiale di Formula 1, tantissime sono state le novità. Innanzitutto, per quanto riguarda i cambi di scuderia da parte dei piloti. Il trasferimento che ha incuriosito più di tutti è stato quello che ha portato Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, scatenando la gioia dei tifosi della Rossa.

Ma, rimanendo alle cose di pista, in questo momento sembra essere sempre di più una sfida a due tra le McLaren e la RedBull. Piastri, Norris e Verstappen sono separati da pochissimi punti e potrebbero dar vita ad un grande scontro per la vittoria del Mondiale piloti che, purtroppo, non coinvolge nessuno dei due ferraristi.

Vedremo chi riuscirà a prendere il largo e chi, invece, verrà tagliato definitivamente fuori nella prossime settimane che si preannunciano particolarmente calde ed avvincenti.

Intanto, per tutti i tifosi di Formula 1, arriva una novità che ha lasciato tutti di sorpresa. La notizia era nell’aria, dopo i tanti incontri avvenuti, ma adesso c’è la quasi certezza.

Formula 1, arriva la notizia che stupisce tutti i tifosi

La notizia era nell’aria e c’erano già stati parecchi incontri tra istituzioni. Adesso, pare che ci sia anche la certezza. Infatti, sembra cosa fatta la presenza del nuovo Gran Premio in Thailandia, nella capitale Bangkok.

Gli incontri tra il Governo e i rappresentanti della Formula 1 sembrano aver dato i loro frutti e sarebbe stato raggiunto un accordo per circa 1 miliardo di euro. Le prime gare dovrebbero partire dalla stagione 2028 e dovrebbe trattarsi di un circuito cittadino. Inoltre, per avvantaggiare i tifosi europei, il Gran Premio potrebbe essere svolto in notturna. Insomma, grandi novità attendono tutti i tifosi.

Ferrari, tanto da lavorare e tanti mugugni

La Ferrari sta vivendo l’ennesima stagione negativa da un po’ di anni a questa parte. La scuderia italiana non riesce a staccarsi dal pantano che si è creato e non riesce a vedere la luce. Anche i propri piloti stanno avendo un forte malcontento e non riescono a vedere miglioramenti sensibili sotto ogni aspetto.

Addirittura, si parla anche di un possibile addio di Charles Leclerc al termine della stagione per poter trovare una scuderia che gli permetta di competere per le prime posizioni.