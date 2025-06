Dramma in campo, infortunio bruttissimo alla testa | Necessario il ricovero in ospedale

Grave infortunio per il giocatore che dopo un colpo alla testa è finito in ospedale: preoccupazione per lui

La stagione di Serie A appena trascorsa, ha visto tantissimi infortuni in campo che, molto spesso, hanno anche fatto terminare anticipatamente la stagione ai propri giocatori. Le due squadre che sicuramente sono state maggiormente penalizzate da questa situazione sono state la Juventus e l’Atalanta.

La squadra bianconera, infatti, ha visto infortunarsi due pilastri della propria rosa come Cabal e soprattutto Gleison Bremer che si sono rotti i legamenti crociati. La Dea, invece, ha perso giocatori importanti come Kolasinac, Scamacca, Scalvini e, per molte partite, anche de Ketelaere e Kossonou.

Il Torino, dal canto suo, per quasi tutta la stagione ha dovuto fare a meno del suo giocatore più importante e rappresentativo, nonchè capitano, Duvan Zapata.

Intanto, arriva la notizia di un infortunio che ha destato moltissima preoccupazione in campo e sugli spalti. Il giocatore è stato ricoverato in ospedale a causa di un colpo alla testa.

Colpo alla testa bruttissimo: giocatore finito in ospedale

E’ arrivata la notizia molto preoccupante che riguarda l’ex Lazio e Milan, Luka Romero. Il giocatore, in forza al Toluca, durante una partita di campionato, a causa di un intervento di gioco, è stato colpito alla testa ed ha perso i sensi. E’ stato necessario l’intervento dei soccorsi in campo per lui.

Il giocatore è stato portato in ospedale per avere le cure e la diagnosi dell’infortunio. Come comunicato dal club, alla fine si è trattato di un trauma cranico molto forte, ma il giocatore, per fortuna, sembra essere fuori pericolo.

Serve una seria riflessione sugli infortuni

Al di là dei casi di contrasti di gioco, è lampante come oramai da qualche anno a questa parte siano aumentati molto gli impegni per i giocatori in campo. Infatti, sono tantissime le partite da giocare in stagione, soprattutto per chi arriva in fondo a tutte le competizioni.

Da un lato i giocatori e le società che lamentano un grande numero di impegni, dall’altro le istituzioni del mondo del calcio che affermano che senza tutte queste partite, non si possono pagare gli ingaggi elevatissimi che vengono richiesti dai vari calciatori. Per questo sarebbe auspicabile la presenza di un passo indietro da entrambe le parti.