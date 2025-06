Allegri all’Inter, altro che ritorno al Milan | C’è anche l’annuncio ufficiale

L’Inter ha puntato più volte su Massimiliano Allegri, ma ad oggi questo matrimonio non si è concretizzato

L’Inter ha iniziato a programmare il suo mercato oramai da parecchi mesi. La società nerazzurra, infatti, deve rimediare ai gravi e grossolani errori commessi dalla propria dirigenza che, la scorsa estate, non ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità e adesso dovrà ricostruire in maniera molto profonda.

Infatti, i nerazzurri sono la rosa più anziana di tutta Europa e per questo servirà un grosso ricambio generazionale, puntando sui giovani e dovendo abbassare le ambizioni di vittoria al piazzamento. La dirigenza non è intenzionata a fare una rivoluzione – come in realtà servirebbe -, ma qualche cambiamento ci sarà.

Sicuramente, è cambiato l’allenatore visto che Inzaghi, già prima della finale di Champions League, si era accordato con l’Al-Hilal e i nerazzurri hanno puntato su Chrstian Chivu, viste l’impreparazione di Marotta e Ausilio e visto che in tanti hanno rifiutato.

Intanto, arriva un’indiscrezione che riguarda l’attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano era destinato nuovamente alla società nerazzurra quest’estate.

Inter, Allegri sarebbe potuto essere al posto di Chivu

Massimiliano Allegri e l’Inter, un matrimonio che non si è consumato per la seconda volta. Il tecnico toscano era stato cercato dai nerazzurri dopo l’addio di Inzaghi, ma alla fine, visti i rallentamenti per l’incontro con il tecnico, ha deciso di andare al Milan.

Di questo ne ha parlato il mentore del livornese, ovvero Giovanni Galeone. Ecco le sue parole al Messaggero Veneto: “Penso che Allegri abbia aspettato fino all’ultimo una chiamata dell’Inter. Aveva un accordo con il Napoli, prima che Conte decidesse di rimanere. Strano che Marotta, che aveva avuto Allegri alla Juventus, non lo abbia chiamato”.

Allegri-Inter, questo matrimonio non s’ha da fare

Massimiliano Allegri, per la seconda volta, non è arrivato sulla panchina nerazzurra. Come molti ricorderanno, i primi contatti tra le parti c’erano stati quando Antonio Conte lasciò i nerazzurri. Ma il livornese decise di ritornare alla Juventus.

Successivamente, quando andò via Inzaghi, ma non c’è stato nulla di concreto e alla fine Allegri è andato al Milan. Insomma, un matrimonio che sembra non doversi consumare.