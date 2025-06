Te ne devi andare dal Napoli, con me non giocherai più | Conte lo scarica: CESSIONE INEVITABILE

Antonio Conte scarica un giocatore del Napoli che, a questo punto, troverà un’altra sistemazione in estate

La stagione del Napoli è stata sicuramente esaltante. La squadra partenopea è riuscita a vincere lo scudetto dopo un anno di pausa e ha confermato come, in questo momento, possa essere l’unica a poter aprire un ciclo di vittorie di fila. Merito di una società che ha operato bene, dal presidente al direttore sportivo Manna.

Ma soprattutto merito del solito Antonio Conte che ha permesso alla squadra, grazie al suo lavoro, di superare i propri limiti in campo. Uno scudetto meritato e una vera e propria impresa. Ma l’anno prossimo il diktat è quello di alzare ancora l’asticella per ambire a traguardi sempre più elevati.

Infatti, il tecnico pugliese ha deciso di rimanere sulla panchina della società campana e gli è stato promesso un mercato faraonico per creare un vero e proprio solco con le squadre rivali.

Intanto, lo stesso Conte, ha deciso di non puntare più su un giocatore. Il ragazzo, adesso, si guarderà intorno per provare a trovare una nuova sistemazione in un nuovo club.

Napoli, addio scontato: Conte non punta più su di lui

Il Napoli, per questa estate, ha deciso di fare un mercato faraonico ed alzare ancora l’asticella. Infatti, il club azzurro, sta trattando giocatori importantissimi e qualcuno, come Kevin de Bruyne, è già arrivato.

Sicuramente ci saranno anche degli addii e un giocatore che non rientra più nei piani del club e di Conte è il Cholito Simeone. L’attaccante argentino non ha avuto molto spazio in campo e vuole provare una nuova esperienza. Una società lo vuole e si tratta del Pisa con Alberto Gilardino – possibile nuovo allenatore – che vuole puntare su di lui.

Napoli, mercato faraonico in vista

Il Napoli è pronto a fare un mercato faraonico e gli obiettivi sono davvero importanti. In difesa piacciono molto Beukema e Scalvini. In mezzo, occhio a Musah e Frattesi.

Ma le cose più interessanti si faranno nel reparto avanzato, visto che sulle fasce piacciono Nusa, Sancho, Chiesa, Ndoye e Noa Lang. Mentre per il ruolo di centravanti il sogno è quello che porta a Darwin Nunez.