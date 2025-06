TORNA BALE: è il momento di scendere di nuovo in campo | DECISIONE A SORPRESA

Gareth Bale potrebbe ritornare clamorosamente di nuovo in campo: l’esterno pronto ad una nuova avventura

Gareth Bale è sicuramente stato uno degli esterni d’attacco più forti degli ultimi dieci anni nel mondo del calcio. Un giocatore che riusciva ad abbinare ad una grande potenza fisica, anche un grande velocità ed una grande tecnica. Un giocatore completo, capace di ribaltare le partite grazie alle sue caratteristiche.

I tifosi del Real Madrid lo hanno amato alla follia grazie alla sua doppietta in finale di Champions League contro il Liverpool, quando con una splendida rovesciata riuscì a fare uno dei gol più belli della storia della competizione. Ma in molti ricorderanno anche la sgasata sulla fascia che permise ai blancos di vincere la Copa del Rey contro il Barcellona.

Negli ultimi mesi della sua avventura a Madrid, la voglia di provare nuove esperienze l’hanno fatta da padrone. A nulla sono servite le varie esperienze all’estero. Alla fine è arrivato il ritiro dal calcio, nonostante avrebbe potuto dare ancora molto.

Intanto, nelle ultime settimane, è nata una grande suggestione per il gallese che potrebbe tornare nel mondo del calcio clamorosamente. Il giocatore sta riflettendo su una squadra in particolare.

Bale, ritorno nel calcio? Una società lo tenta

Gareth Bale potrebbe ritornare a giocare tra i professionisti. L’ex giocatore gallese aveva deciso di ritirarsi definitivamente, ma il richiamo del campo da gioco sembra essere ancora molto forte per lui. Non potrà farlo, ovviamente, da calciatore, ma con un altro ruolo si.

Infatti, l’ex Tottenham starebbe seriamente pensando di acquistare il Plymouth, società di terza serie inglese. Chissà che l’affare non possa andare in porto e il suo intervento possa portare alla crescita del club.

Bale, un galacticos ribelle

Con l’arrivo di Bale, il Real Madrid, era convinto di poter ricreare i Galacticos. Nei fatti, è stato così, con il tridente formato dal gallese, Benzema e Ronaldo secondo solo a Messi, Suarez e Neymar.

Ma rispetto agli altri due interpreti, il suo rapporto con il mondo madridista non è stato sempre rose e fiori. Anzi, nell’ultima parte della sua esperienza, il rimanere a Madrid non lo aveva più reso il giocatore che avevamo imparato a conoscere. E da quel momento è arrivato il declino per lui.