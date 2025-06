PRENDIAMO KEAN, 52 milioni nella casse della Fiorentina | Ecco la sua nuova squadra

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno: per lui una squadra pronta a pagare la clausola risolutoria

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato a programmare il mercato da parecchi mesi. I vari dirigenti si sono messi al lavoro per trovare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico che si possano adattare al meglio all’interno del proprio contesto sportivo. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio agli errori commessi la scorsa estate da Marotta e Ausilio.

La proprFietà di Oaktree ha ordinato di ringiovanire la rosa e di far ripartire un nuovo ciclo sportivo. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali. Dopo la vittoria dello scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, la società partenopea è pronta a fare un mercato stellare.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione e ha deciso di puntare sul duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, vuole migliorare il quarto posto della passata stagione con un mercato all’altezza.

Intanto, uno dei protagonisti della prossima finestra estiva sarà Moise Kean. Il giocatore potrebbe lasciare la Fiorentina e un club è pronto a pagare la clausola risolutoria.

Kean, addio Fiorentina? Un club pronto a pagare la clausola

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina. L’attaccante della Nazionale, all’interno del suo contratto, ha una clausola risolutoria del valore di 52 milioni di euro attuabile dall’1 al 15 luglio. E, a tal proposito, un club è pronto a investire quella cifra.

Si tratta del club saudita, Al-Qadsiah. Per il Corriere dello Sport, le parti si sarebbero già messe in contatto per capire come procedere. Sul classe 2000, anche altri due club come il Manchester United ed il Fenerbahce.

Fiorentina, tutti i profili per il dopo Kean

La Fiorentina, intanto, prova a cautelarsi e sta sondando alcune piste per capire chi possa essere eventualmente il sostituto di Kean al centro dell’attacco. Innanzitutto è arrivato un giocatore esperto come Edin Dzeko.

Poi, il profilo preferito è il centravanti del Lecce, Nikola Krstovic. Piace molto anche Lorenzo Lucca dell’Udinese che, però, sembra essere vicinissimo al Napoli. Insomma, valutazioni in corso per la società toscana che non vuole farsi trovare impreparata.