Ti rivoglio alla Lazio, Sarri lo ha chiamato d’urgenza | Serve assolutamente lui: CONTRATTO SOLO DA FIRMARE

Maurizio Sarri ha richiesto il grande ritorno di un grande ex biancoceleste e vuole provare a convincerlo

La stagione della Lazio è stata sicuramente dal doppio volto. La prima parte di stagione, infatti, è stata caratterizzata da una grande continuità di risultati positivi che avevano proiettato la squadra biancoceleste addirittura a provare a lottare per la vittoria dello scudetto. Le cose, nella seconda parte, sono andate diversamente.

Infatti, tra infortuni, condizione non ottimale e rapporti tra Baroni e società che si sono incrinati a causa del mercato invernale, i risultati non sono arrivati in campo e la squadra è lentamente scivolata in classifica, fino a non riuscire a qualificarsi addirittura per nessuna delle coppe europee a disposizione.

Da qui, la società, ha deciso di voler cambiare marcia e ha richiamato in panchina Maurizio Sarri, dopo l’addio di qualche mese prima, per provare a raggiungere di nuovo l’Europa.

Intanto, proprio il nuovo allenatore, avrebbe chiesto il ritorno in biancoceleste di un grande ex. E l’intenzione sarebbe quella di fare di tutto per convincerlo a tornare di nuovo.

Lazio, Sarri vuole il ritorno del grande ex biancoceleste

Maurizio Sarri ha deciso, vuole il ritorno alla Lazio di Angelo Peruzzi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i due si sarebbero incontrati a Castiglion della Pescaia e avrebbero anche cenato insieme.

Il tecnico toscano avrebbe fatto presente la volontà di un suo ritorno i biancoceleste e l’ex portiere sarebbe rimasto contento della cosa, facendo presente che però è molto difficile che possa accadere. Solamente una chiamata da parte della società potrebbe far cambiare le cose e far ritornare una figura che è stata importante da giocatore e da club manager nell’era Inzaghi.

Lazio, tanti gioielli seguiti dalle big europee

La Lazio, intanto, deve iniziare a capire come rinforzare la squadra sul mercato. E per farlo non è escluso che possa essere ceduto un big della rosa per poi reinvestire la cifra su altri giocatori.

Gli elementi che piacciono di più sono Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Sono loro che potrebbero avere offerte sostanziose. Ma siamo ancora all’inizio e per il momento non è arrivata nessuna avvisaglia di cessione.