Sinner, che tragedia | LUTTO DEVASTANTE: se n’è andato per sempre a causa di un incidente stradale

Grave perdita per Jannik Sinner: un lutto importante nella sua vita a causa di un incidente stradale

Il tennista del momento in Italia, ma non solo, è sicuramente Jannik Sinner. Il giovane altoatesino grazie ai suoi miglioramenti sul campo, ma, soprattutto, grazie alle grandi vittorie ottenute, è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica Atp. Un traguardo che non era immaginabile fino a qualche tempo fa per un tennista italiano.

Ma, negli ultimi mesi, la vicenda che lo ha coinvolto maggiormente è stata quella inerente al caso Clostebol. Sinner, infatti, ha assunto, a causa di una negligenza di un membro del suo staff tecnico, la sostanza vietata dall’antidoping. La questione, alla fine, si è risolta con un patteggiamento con la WADA a tre mesi di squalifica.

Sinner è già tornato in campo e lo ha fatto alla grande, nonostante l’inattività, perdendo solo in finale sia agli Internazionali di Roma sia al Roland Garros, contro l’amico-rivale Carlos Alcaraz.

Intanto, per il tennista italiano, è arrivata una notizia atroce. Un lutto molto importante per lui a causa di un incidente stradale. Il ragazzo è morto sul colpo.

Sinner, grave lutto per il tennista italiano

Grave lutto per Jannik Sinner. Infatti, un suo vecchio compagno di allenamento, Tobias Tappeiner. dell’età di 24 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il giovane, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, andava contro mano ed è andato a sbattere contro una monovolume.

Il ragazzo è morto sul colpo. All’interno della monovolume, che andava sull’autostrada del Brennero, c’era una famiglia che, ovviamente, è rimasta traumatizzata e molto colpita per l’accaduto. Tappeiner si è spesso allenato con Sinner da bambino e i due erano considerati tra i maggiori talenti del tennis giovanile.

Sinner, adesso la preparazione a Wimbledon

Tornando alle questioni di campo, dopo due sconfitte molto pesanti, Sinner adesso punta a ritrovare la condizione migliore per provare a vincere Wimbledon. Un torneo che, nelle corde del tennista italiano, mette a più agio per caratteristiche rispetto alla terra rossa.

Ma il maggiore rivale, come sempre accade, sarà sempre lo spagnolo Carlos Alcaraz con cui ha un contro in sospeso e a cui non vuole concedere la terza vittoria di fila.