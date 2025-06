ECCO CHE ARRIVA BIJOL: addio Udinese | E’ arrivato il momento di una nuova avventura: è fatta

Il difensore dell’Udinese, Jaka Bijol è pronto per una nuova avventura: affare oramai fatto con il club

Tantissime squadre di Serie A si stanno preparando per quella che sarà la prossima campagna acquisti estiva. Da un lato, qualcosa è stato già fatto, dall’alto i vari dirigenti stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico che possano adattarsi alle rose. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio agli errori commessi la scorsa estate da Marotta e Ausilio.

Secondo i diktat di Oaktree, l’obiettivo è quello di fare un grande ricambio generazionale e di investire sui giovani. Il Napoli, invece, dopo la vittoria dello scudetto e la permanenza di Antonio Conte sulla panchina, ha intenzione di creare il solco con le rivali e aprire un ciclo. Infatti, è pronto un mercato superlativo per ambire ancora più in alto.

Il Milan ha intenzione di riscattare la scorsa stagione e, per farlo, si è affidata al duo Tare-Allegri. La Juventus, invece, ha intenzione di migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, uno dei protagonisti del mercato è sicuramente il difensore slovacco dell’Udinese, Jaka Bijol. Il giocatore è pronto per una nuova avventura ed è vicino al nuovo club.

Udinese, Jaka Bijol vicinissimo all’addio: pronto il nuovo club

L’Udinese è vicinissima alla cessione del difensore slovacco, Jaka Bijol. Dopo aver giocato grandi stagioni con la maglia bianconera, il difensore è pronto ad una nuova avventura professionale.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Leeds sarebbe molto vicino ad acquistarlo. Le parti stanno ancora trattando e l’ultima offerta è stata di 22 milioni di euro. Non si è ancora arrivati alla fumata bianca, ma si è molto vicini alla conclusione dell’affare.

Bijol, tante pretendenti per lui anche dall’Italia

Per Bijol, già dalla scorsa estate, si era parlato di tantissime pretendenti anche dal nostro campionato. L’Inter era sicuramente quella più chiacchierata. Ma anche il Milan, nei giorni recenti, sembra essere interessata.

Si era parlato anche delle possibilità Roma e Atalanta, ma alla fine nulla di fatto. Lo slovacco andrà a giocare in Premier League e proverà a mettersi in mostra per fare uno step in più nella sua carriera.